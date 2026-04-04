La firma cordobesa Casknolia revalida en Londres el título de Mejor Tonelería del Mundo

El gerente y maestro tonelero de Casknolia, Rafa Cabello, y la directora adjunta de la tonelería, Elena Raya, en el centro, al recoger el galardón. - CASKNOLIA

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma cordobesa Casknolia ha sido distinguida de nuevo como Global Icon of Whisky 2026: Cooperage of the Year en el marco de los World Whiskies Awards, celebrados en los salones de The Waldorf Hilton de Londres. Un reconocimiento que avala su liderazgo como tonelería de referencia para la industria internacional de los espirituosos.

El reconocimiento ha sido otorgado en la gala global de los Icons of Whisky que, en palabras de la organización "celebra a leyendas, visionarios e iconos del whisky mundial". Este certamen internacional reúne cada año a las empresas y los profesionales premiados en distintas regiones del mundo del whisky. En esta edición, la final celebrada en Londres ha congregado a representantes procedentes de Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, China e India, entre otros enclaves estratégicos para la industria internacional.

Según destacan desde la firma, Casknolia vuelve a alzarse como Mejor Tonelería del Mundo, un título que ya obtuvo en 2023 y 2024 y que la consolida como referente a nivel global. El galardón reconoce la trayectoria de esta empresa montillana, así como la labor investigación y la innovación que desarrolla de manera constante para ofrecer a los destiladores un producto que trasciende la función tradicional como recipiente, convirtiéndose en un "ingrediente" decisivo en la elaboración del espirituoso final. En este sentido, y en palabras del gerente y maestro tonelero de la firma, Rafa Cabello, "a través de los barriles se ofrecen perfiles de aroma y sabor muy concretos a las destilerías".

Rafa Cabello, quien obtuvo en 2024 el título de Mejor Tonelero del Mundo y que ha sido distinguido este año en la categoría Rest of the World, señala que en Casknolia se ponen en "la piel del destilador para comprender qué necesita, lo que ha llevado a analizar de forma minuciosa cómo influyen los distintos tipos de roble y los diferentes vinos en el resultado final de los espirituosos".

Es ese enfoque centrado en el producto, junto con el esfuerzo constante por comprender la influencia del barril en el espirituoso final para adaptarse a las estrategias de los maestros destiladores, lo que sitúa a Casknolia, año tras año, como "una referencia mundial dentro de la industria". A ello se une, además, "la reconocida calidad de unos barriles elaborados con madera de roble procedente de explotaciones silvícolas seleccionadas y envinados en bodegas de renombre con vinos destinados al consumo final", resalta.

"ASEGURAR EL RELEVO"

Mientras, la directora adjunta de la tonelería, Elena Raya, quien ha recogido el galardón junto a Rafa Cabello, pone el acento en "la fortaleza del equipo humano" y subraya que "detrás de cada barril hay un esfuerzo colectivo basado en la experiencia y el compromiso diario".

Raya enmarca además este reconocimiento en "una apuesta sostenida por reforzar el equipo y por formar a nuevas generaciones de toneleros, con la vista puesta en asegurar el relevo y mantener vivo un oficio que forma parte de la identidad de la empresa".

"Si hoy la empresa sigue siendo una referencia a nivel mundial es, en gran parte, por el equipo humano que la sostiene cada día, por esa forma de trabajar en la que conviven la sensibilidad artesanal, la implicación de cada persona y una visión internacional que empuja a seguir creciendo sin perder la esencia", asevera.

DISTINTOS HITOS

El reconocimiento obtenido en Londres se incorpora a una trayectoria avalada por distintos hitos en los últimos años. En 2021, Tonelería del Sur-Casknolia fue distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía en la categoría de Innovación e Investigación; en 2022 recibió el accésit Pyme Sostenible del Premio Pyme del Año de Córdoba, y en 2023 y 2024 fue elegida Cooperage of the Year a nivel mundial en los Icons of Whisky.

Completan este recorrido su condición de finalista en los Premios ALAS 2023 y su selección en 2025 como finalista por Córdoba en los Premios Andalucía Trade, en ambos casos por su proyección exterior y su capacidad para llevar la tonelería andaluza a mercados internacionales. A estos reconocimientos se suma en 2026 el homenaje de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, que ha distinguido a la firma en el Día de la Mancomunidad, como reconocimiento a su aportación al patrimonio productivo de la región.