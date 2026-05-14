Firmada la adjudicación a la UTE Ruiz-Barraqueiro del contrato de explotación del tranvía de Jaén

Unidades del travía de Jaén en cocheras - UTE RUIZ BARRAQUEIRO

JAÉN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consorcio luso-español Ruiz-Barraqueiro ha firmado este jueves la adjudicación por 13,2 millones del servicio de tranvía de la ciudad de Jaén. Esta unión temporal de empresas (UTE) se hará cargo durante los cuatro próximos años de la explotación del sistema tranviario. La previsión anunciada por la empresa es que tras 15 años parado en cocheras, "el tranvía empezará a estar operativo y a recorrer las calles de la ciudad a partir de otoño".

Tal y como se ha indicado desde la UTE en una nota informativa, el proyecto contempla la gestión y reactivación de una infraestructura de transporte de 150 millones de euros, que conectará la ciudad de norte a sur. Lo hace a través de una ruta de 4,7 kilómetros, con diez paradas.

El tranvía dará servicio a puntos clave como la Universidad, el Hospital Princesa de España, la estación de tren y el polígono industrial y empresarial Los Olivares, facilitando el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales.

En cuanto a cifras, los estudios indican que será gradual, pero que tiene el potencial de transportar tres millones de pasajeros al año. El servicio alcanzará los 350.000 kilómetros recorridos con una velocidad media de 20 kilómetros a la hora.

Además, el contrato sitúa a la UTE como asesor técnico de la Administración para el diseño de futuras ampliaciones de la red. Para ello, Grupo Ruiz y Grupo Barraqueiro operarán una flota inicial de cinco tranvías 100% eléctricos, que contribuirán a reducir el uso del vehículo privado, la congestión y la contaminación acústica en el centro de Jaén.

En este sentido, junto a la parada de Vaciacostales, funcionará un aparcamiento disuasorio para hasta 650 vehículos, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida. El objetivo es facilitar que la ciudadanía integre el uso del tranvía en su día a día para los desplazamientos dentro de la ciudad.

Igualmente, los vehículos presentan un diseño accesible que "garantiza un uso cómodo e inclusivo para todas las personas". "Poder operar el tranvía de Jaén es para nosotros una oportunidad de valor incalculable que abordamos con un compromiso firme con la calidad", ha dicho Enrique Barragán, director territorial Sur de Grupo Ruiz.

Por su parte, Alberto Castanho, CEO de ViaPorto, perteneciente al Grupo Barraqueiro, ha destacado que tienen una sólida experiencia en la operación de sistemas ferroviarios urbanos, concretamente en el Metro de Oporto, a través de ViaPorto que transporta más de 95 millones de pasajeros al año. Junto con la operación de Metro Sul do Tejo, se transportan un total de más de 127 millones de pasajeros al año en los tranvías de Grupo Barraqueiro.

Además del transporte de pasajeros, la UTE será responsable de liderar al equipo de 60 profesionales a los que dará empleo el proyecto, estando previsto que las contrataciones "comiencen en los próximos días".

La UTE también se encargará de la gestión integral de los servicios auxiliares. Entre ellos, se incluyen planificación del servicio y la gestión de la seguridad, limpieza y mantenimiento del aparcamiento disuasorio, las cocheras y el centro de talleres del tranvía.

La oferta de Ruiz y Barraqueiro obtuvo en el proceso de licitación la tercera mejor puntuación. Las dos primeras --las de las UTE de las que formaban parte Alsa y Avanza, respectivamente-- quedaron fuera del proceso por falta de documentación, lo que ha implicado el retraso hasta formalizar el contrato.