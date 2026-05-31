La Fiscalía investiga la adjudicación de varios contratos de obras en Castril (Granada)

Archivo - Sede de la Fiscalía en Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Castril (Granada) en relación a la gestión y adjudicación de diversos contratos de obras municipales.

Entre ellos, el proyecto de acondicionamiento de un aparcamiento público rotatorio o la mejora de la accesibilidad en el conjunto histórico del municipio.

Según consta en el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia ha sido presentada por el grupo socialista en el municipio y se dirige contra el actual regidor, Miguel Pérez (Nuevo Castril).

En ella se hace referencia a una serie de irregularidades en la gestión económica del Ayuntamiento consistentes en el "fraccionamiento del montante total de algún contrato para así ajustarlos al procedimiento de obras menores o proyectos de rehabilitación con adjudicaciones directas sin concurrencia empresarial".

La Fiscalía considera que, sin perjuicio del resultado de la investigación, los hechos podrían ser constitutivos indiciariamente de un delito de prevaricación y malversación.

Por ello, requiere al secretario interventor del Ayuntamiento de Castril que elabore informe sobre ocho expedientes en concreto para conocer si se adecuan a la legalidad.

Entre ellos, se encuentra el proyecto de acondicionamiento de un aparcamiento público rotatorio; la mejora de la calidad y accesibilidad en el conjunto histórico de Castril --con fondos europeos-- o el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de un edificio municipal destinado a espacio de formación empresarial y coworking para mejorar la empleabilidad rural.