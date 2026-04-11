Fiscalía pide dos años de cárcel por estafar a una empresa de asfaltos en la venta de maquinaria en Granada

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido dos años de prisión y una indemnización de 50.000 euros a una persona acusada de estafar a una empresa de asfaltos en la compraventa de una maquinaria.

Así se señala en el escrito de acusación al que ha tenido acceso a Europa Press. El varón presuntamente responsable del delito será juzgado el próximo día 21 de abril en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada.

En cuanto a los hechos, estos se remontan al 3 de agosto de 2022 cuando el acusado, como representante legal de una sociedad limitada, firmó en Granada con el responsable de una empresa de asfaltos --y a la postre, supuesto estafado-- un contrato privado de compromiso de compraventa y cesión de inmovilizado material por el que el acusado mostraba su interés en la compra del 100% de las participaciones de su sociedad de asfaltado y que esta debía formalizarse antes del 30 de septiembre de 2022.

Se estipulaba en el contrato que, mientras tanto, la vendedora cedía el uso de las máquinas que componían la maquinaria de la empresa, y que si el contrato no se formalizaba por culpa de la compradora, el precio de la cesión del uso de la maquinaria era 50.000 euros, garantizados por la emisión de un pagaré entregado en el propio acto por dicho importe y fecha de vencimiento 30 de septiembre.

Sin embargo, se señala en el escrito que las seis máquinas fueron vendidas el 13 de septiembre de 2022 por el acusado como representante legal de otra sociedad a otra empresa de asfaltos de Ponferrada por el precio 60.000 euros y como forma de pago la entrega en el acto de tres pagarés de 20.000 euros cada uno y con fechas de vencimiento diciembre de 2022, febrero de 2023 y abril de 2023 declarando el vendedor que sobre la maquinaria no pesaba ninguna carga. Ni el administrador ni el representante de la empresa con la que contrató el acusado sabían que este era el verdadero dueño de la maquinaria.

Esto no lo conocía el estafado, quien se enteró casualmente en el mes de septiembre cuando presentó al cobro el pagaré, que resultó impagado por falta de fondos. Por este motivo, firmó con el acusado un contrato por el que se resolvía y liquidaba el contrato de compromiso de compraventa de 3 de agosto de 2022, devolviendo el pagaré impagado al acusado, quien no hizo lo propio con la maquinaria al haberla ya vendido y no tenerla en su poder.

El estafado también recibió del presunto estafador tres pagarés que nunca pudieron ser cobrados al no estar a su nombre ni al de su sociedad y al negarse los responsables de la empresa de Ponferrada a endosárselos porque, una vez conocido el contrato de 3 de septiembre, alegaron que debían rescindir el contrato, para lo que el acusado le pidió una cantidad de dinero que se negaron a pagar.

El fiscal pide para el acusado dos años de cárcel como presunto autor de un delito de estafa impropia y la indemnización a la empresa del supuestamente estafado con la cantidad de 50.000 euros.