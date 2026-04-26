Fiscalía pide prisión permanente revisable para el hombre acusado de asesinar a una mujer en Sabiote (Jaén)

Archivo - Cordón de la Guardia Civil en torno a la vivienda en la que fue localizado el cadáver de la mujer/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén pedirá la prisión permanente revisable para el hombre de 41 años acusado de asesinar a una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén) en mayo de 2024 cuando supuestamente entró en su casa para robarle.

Además, el Ministerio Público le reclama 15 años de prisión por un delito de agresión sexual, cinco años más por el delito de robo con violencia en casa de habitada y otros cinco año más por el delito de robo de uso de vehículo motor con violencia. En estos dos últimos delitos, Fiscalía recoge el agravante de reincidencia.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía le reclama que indemnice a los cuatro hijos de la fallecida en la cantidad de 250.000 euros por daños y perjuicios.

El escrito de calificación del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press señala que el acusado, --en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos--, en la madrugada del 6 al 7 de mayo, trepó por la muralla para acceder a la terraza de la vivienda de esta mujer que dormía con la ventana abierta, circunstancia que aprovechó para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, el acusado se dirigió al dormitorio donde la víctima dormía. Tras golpearla en repetidas ocasiones, le clavó hasta en seis ocasiones "un punzón que llevaba o algún otro instrumento similar". No se conformó con ello, sino que también la agredió sexualmente.

Finalmente, tras percatarse de que la víctima "lo había identificado, sabiendo quien era y para evitar que fuese denunciado por ella", acabó asfixiándola. Seguidamente cogió una botella de lejía y lo roció todo "con la finalidad de ocultar el crimen que había realizado y no dejar pistas para que lo descubrieran".

Antes de marcharse, "guiado de una animo de lucrarse", se apoderó de diversos efectos del domicilio de la víctima, entre ellos, dinero, una plancha de asar, joyas, unos grilletes y varias garrafas de aceite.

Por último, cogió las llaves del coche de su víctima y se marchó en dirección a un club de alterne de Úbeda (Jaén) donde entró exhibiendo tres botellas de aceite, una plancha de asar, los grilletes y diversas joyas que había sustraído.

Ese mismo día fue detenido e ingresado en prisión donde permanece a la espera del juicio que se celebrará el próximo mes de septiembre bajo el procedimiento del tribunal con jurado.

Es la segunda vez que la Fiscalía en la Audiencia de Jaén pide la prisión permanente revisable para un acusado. La Audiencia de Jaén ya condenó en julio de 2024 a prisión permanente revisable al joven, de 26 años, al que el jurado declaró culpable del asesinato y violación de una niña de 14 años cuyo cadáver fue localizado en febrero de 2022 en las ruinas de la Iglesia de Santo Domingo, en Alcalá la Real (Jaén).