Flora mantiene abierta hasta el 14 de junio su convocatoria de asistente para trabajar con los mejores artistas florales

Asistentes artísticos que trabajan con los mejores artistas florales y botánicos del mundo en Flora, en Córdoba. - FLORA

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores (Flora), que se celebra en octubre en Córdoba, mantiene abierta hasta el día 14 de junio su convocatoria de asistentes artísticos para trabajar con los mejores artistas florales y botánicos del mundo. Las personas interesadas en participar podrán enviar la documentación requerida al correo electrónico 'asistentes@festivalflora.com'. La selección de candidatos se comunicará el día 30 de junio.

Según destacan desde la organización, estudiantes y profesionales de ramas artísticas y técnicas, así como quienes se dediquen al sector de la floristería y la jardinería, tendrán la oportunidad de trabajar junto con los cinco creadores internacionales de Flora 2026 gracias a esta convocatoria que el festival lanza en colaboración con la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana.

La novena edición de Flora, el mayor evento sobre botánica y arte floral contemporáneo del mundo, se celebrará en otoño en Córdoba, en la que será una ocasión única para disfrutar de grandes instalaciones 'site-specific' en algunos de los patios más icónicos de la ciudad.

Los artistas que participan cada año en Flora --muchos de ellos conocidos en todo el mundo por sus creaciones florales-- contarán con cuatro días para montar las instalaciones con las que competirán por los dos premios que otorga el festival a través de un jurado profesional. Los asistentes artísticos se encargarán, principalmente, de ayudarlos en la producción, montaje y mantenimiento de estas instalaciones.

EL OBJETIVO Y PARTICIPACIÓN

En concreto, el objetivo de esta convocatoria es que profesionales y estudiantes del sector puedan colaborar con algunos de los creadores contemporáneos más prestigiosos a nivel internacional, así como aprender a trabajar en la realización de grandes instalaciones de arte floral y vegetal.

Las funciones de los asistentes seleccionados serán la asistencia a los artistas durante el montaje de las instalaciones y la asistencia durante el día de apertura de los patios para tareas de retoque y mantenimiento floral de las instalaciones. Las distintas convocatorias se pueden consultar en la web 'www.festivalflora.com'.

Para participar en la convocatoria de asistente artístico de Flora 2026 se deberán cumplir una serie de requisitos: tener experiencia e interés en los distintos campos de las ramas artísticas, tener más de 18 años, disponer de DNI y número de afiliación a la Seguridad Social (ciudadanos españoles), NIE y número de afiliación a la Seguridad Social (ciudadanos comunitarios) o NIE, permiso de trabajo en España y número de afiliación a la Seguridad Social (ciudadanos extracomunitarios). Además, se valorará el conocimiento de idiomas, principalmente inglés.

Las personas interesadas en participar como asistentes artísticos pueden enviar un correo electrónico a la dirección 'asistentes@festivalflora.com' hasta el 14 de junio con el asunto 'Asistencia artística Flora 2026'. La documentación que se debe enviar a la organización incluye el currículum vitae, un dossier con los trabajos artísticos y florales realizados, fotocopia del NIF o pasaporte, correo electrónico vigente, teléfono de contacto y dirección postal.