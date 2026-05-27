FMG iniciará de forma "inmediata" su actividad en el antiguo polvorín de Vadollano, en Linares

Archivo - Autoridades y responsables de la empresa en la visita al antiguo polvorín de Vadollano realizada en julio de 2025. - SUBDELEGACIÓN JAÉN - Archivo

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Fábrica de Municiones de Granada (FMG) pondrá en marcha de forma "inmediata" sus nuevas instalaciones en el antiguo polvorín de Vadollano, en Linares (Jaén). En esta primera fase, comenzará a funcionar como almacén del material que produce en su planta de Granada.

De esta forma, la actividad comenzará "antes de lo previsto" y tras un importante trabajo para "agilizar al máximo" los trámites necesarios, según ha informado a Europa Press el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández.

"FMG prevé el inicio de actividad inmediata, en esta misma semana", ha afirmado. En concreto, empezará a funcionar la parte de almacén, hasta donde llevará "el material que en principio iba a acumular" en su planta granadina de El Fargue.

En este sentido y tras recordar que la compañía impulsa una ambiciosa adecuación del antiguo polvorín con una inversión de en torno a diez millones de euros, ha puntualizado que "la autorización es parcial", para la actuación que "han acabado ya --queda una parte de la reforma-- y que reúne todas las condiciones".

De este modo, la actividad empezará como almacén, mientras que la empresa tiene previsto incorporar con posterioridad una línea de fabricación que será una extensión de la fábrica granadina, según se indicó en julio de 2025 durante una visita a las instalaciones de Linares.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que la compañía ha recurrido a un procedimiento administrativo vinculado al ámbito de la defensa por el que "se ha podido acelerar" la tramitación necesaria.

Con ello, además, "queda sin efecto" el anuncio de la Subdelegación del Gobierno publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por el que se abría un periodo de siete días de información pública, precisamente, sobre la puesta en marcha del antiguo polvorín de Vadollano.

Un plazo reducido que prevé la ley "cuando razones de interés público lo aconsejen". "Esta necesidad de tramitación por el procedimiento de urgencia queda motivada por la urgente necesidad de almacenamiento de explosivos de la empresa Fábrica de Municiones de Granada, SLU y también debido a la inminente paralización de sus instalaciones en Granada por parte de la autoridad competente por exceso de capacidad, lo cual supone un claro fundamento para la agilización de la tramitación del procedimiento", indicaba el citado el anuncio, consultado por Europa Press.

En el documento, además, se recogía que en mayo de 2025, FMG presentó el proyecto de establecimiento como fábrica de armas de guerra que incorporan explosivos en el antiguo de Vadollano y, en noviembre, el anteproyecto del plan de seguridad, tras lo que se solicitaron los preceptivos informes de diversos ministerios.

Ya el pasado 4 de marzo, "debido a la necesidad extraordinaria de almacenamiento experimentada en las instalaciones de Granada, FMG presentó documentación complementaria correspondiente a la denominada 'fase 1' del proyecto, destinada a agilizar la puesta en servicio de la nueva instalación, limitándola a un grupo reducido de polvorines".

Ese mismo mes, una vez atendida por parte de la empresa la modificación requerida desde la Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil en un primer informe, obtuvo informe favorable, condicionado a la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Un pronunciamiento positivo que antes había tenido de otros organismos consultados.