Francis Rodríguez (PP Granada) destaca la "confianza plena" en las administraciones públicas en la jornada electoral

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ejerce su derecho al voto en su pueblo, en Alhendín. - PP

ALHENDÍN (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Granada y presidente de la Diputación provincial, Francis Rodríguez, ha destacado la confianza plena que la población puede tener en las administraciones públicas en esta jornada electoral en Andalucía.

Así, y tras ejercer su derecho al voto en el municipio de Alhendín, Rodríguez ha calificado este domingo como un día "magnífico y extraordinario en el que Andalucía puede ejercer su derecho al voto".

"La verdad que estamos viendo una participación alta, que es lo que pretendemos todos y tenemos, cómo no, que agradecer el día de hoy la implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la policía local, de las personas que están participando, de los representantes de las administraciones, de los presidentes, de los vocales que garantizan una jornada limpia y una jornada también en la que se puede confiar plenamente en las administraciones públicas", ha dicho.

El dirigente 'popular' ha agradecido la participación a los electores, ha felicitado a los andaluces "por tener esta oportunidad de votar hoy cada uno en su mesa", y ha esperado a poder hacer "un buen balance" en la noche electoral.

