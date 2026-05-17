Planas hace un llamamiento a la participación en unos comicios "particularmente importantes"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al ejercer su derecho al voto. - PSOE

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas andaluzas, al subrayar la "particular" importancia de unos comicios de los que saldrán el nuevo Parlamento andaluz y el próximo Gobierno de la comunidad.

Tras ejercer su derecho al voto, Planas ha señalado que "toda elección es siempre importante" pero ha incidido en que la cita con las urnas de este domingo reviste una relevancia especial por su impacto directo en el futuro político de Andalucía.

"De ella tiene que resultar el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno de Andalucía", ha manifestado el ministro, que ha apelado por ello a que "todos los andaluces acudan a votar".

En esa línea, ha defendido el voto y la participación como "una acción democrática muy importante" y ha remarcado que el ejercicio del sufragio resulta clave "sin duda" para el futuro de Andalucía.

Por ello, Luis Planas ha lanzado un mensaje "sencillo y directo" a quienes aún no habían acudido a las urnas en ese momento para que lo hagan a lo largo de la jornada electoral.

