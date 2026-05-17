Bruno García anima a una "participación enorme" y confía en que la jornada transcurra sin incidencias

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ejerce su derecho al voto. - PP CÁDIZ

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha animado este domingo a una "participación enorme" en las elecciones autonómicas andaluzas y ha confiado en que la jornada electoral transcurra sin incidencias, al tiempo que ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas en el desarrollo de los comicios.

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, el también dirigente del PP ha asegurado sentirse "ilusionado" en una jornada en la que ha apelado a que "los andaluces y los gaditanos salgan a la calle, ejerzan su voto y den su opinión", al considerar que "la mejor manera" de hacerlo es precisamente mediante la participación en las urnas.

"Ilusionado y con la responsabilidad de que todo pase bien y que no haya ninguna incidencia", ha manifestado Bruno García, que ha subrayado que se trata de una jornada "muy importante" para Andalucía.

En este sentido, ha querido trasladar su agradecimiento a quienes hacen posible el desarrollo normal de la jornada electoral, comenzando por las personas que integran las mesas electorales, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los servicios sanitarios, que, según ha señalado, permanecen pendientes del correcto funcionamiento de la jornada.

"En principio todo está en su sitio para que todo vaya bien", ha afirmado el alcalde gaditano, que ha destacado además las buenas condiciones meteorológicas de este domingo, que ha defendido como "un día bueno, un día perfecto para votar, para decidir y para que Andalucía y Cádiz vayan avanzando".

Respecto a su agenda para el resto del día, Bruno García ha explicado que recorrerá distintos colegios electorales de la ciudad, especialmente en la zona de extramuros y posteriormente en el casco histórico.

Ya por la tarde, ha indicado que prevé desplazarse a la sede del Partido Popular en Cádiz para seguir el escrutinio junto a los suyos, en una jornada que, ha reconocido, se vive con "muchos nervios".

"Para nosotros es muy importante estar pendientes de los afiliados y de los interventores que están hoy ahí", ha señalado Bruno García, que ha confiado en que no se produzca "nada importante" durante el desarrollo de la jornada y ha apuntado que, a partir del cierre de los colegios electorales, tocará "esperar que se haga la magia" del recuento.

