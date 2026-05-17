María Márquez (PSOE-A) anima a ejercer el voto para "defender los servicios públicos" de Andalucía

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ejerciendo su derecho al voto. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha ejercido su derecho al voto durante la mañana de este domingo 17 de mayo, para las elecciones autonómicas y ha animado a los ciudadanos a que participen para "defender los servicios públicos".

En declaraciones a los medios, Márquez ha trasladado su satisfacción tras ejercer su voto, afirmando que lo hace "con mucha ilusión y con una mirada puesta en el futuro por el cambio de Andalucía".

"Pido que se coja la papeleta de Huelva, que defendamos a Huelva, que defendamos los servicios públicos y que, como decía Machado, haced política porque si no la hacéis, siempre va a haber alguien que la haga y seguramente en contra vuestra", ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE-A.

Finalmente, ha puesto de manifiesto la importancia de votar para hacer política y "porque hoy la opinión de todos cuenta lo mismo". "Es más importante que nunca participar y formar parte de este cambio que merece Andalucía", ha concluido.