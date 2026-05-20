Fundación Biodiversidad destina dos millones a gestión sostenible de madera y agua en sierras de Granada, Almería y Jaén

Sierras de Cazorla y Segura, en la provincia de Jaén. - FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido una subvención de dos millones de euros, en el marco de los Fondos Europeos Feder, al proyecto Fortalece, 'Fortalecimiento integral de la bioeconomía forestal en las sierras del sureste peninsular mediante la selvicultura regenerativa, la innovación social y el fortalecimiento de la cadena de valor de la madera y los servicios ecosistémicos'.

Así lo han dado a conocer en una nota de prensa, en la que detallan que el proyecto ha sido impulsado por la Unidad de Investigación de la Madera de Andalucía (UIMA) y el Laboratorio de Arqueología Biocultural (MemoLab) de la Universidad de Granada (UGR), las universidades de Córdoba y Pablo de Olavide de Sevilla y el Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera (Ifama) Camino de Purchil de la Junta de Andalucía.

Fortalece se desarrollará a lo largo de los próximos dos años en 52 municipios de las Sierras del Sureste Peninsular: Sierra Nevada en Granada y Almería, Sierra de los Filabres y María en Almería y Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén.

En este paisaje de grandes contrastes condicionado por la escasez de agua destacan las amplias formaciones de pino, muy sensibles a la dinámica climática actual y a la despoblación, ya que el abandono de la gestión del monte pone en peligro sus grandes valores ambientales y socioculturales y eleva el riesgo de incendios.

El proyecto pretende dinamizar las comunidades de estas comarcas, impulsando la gestión forestal sostenible a través de prácticas de selvicultura regenerativa y la recuperación de los sistemas históricos de regadío, y aportar herramientas innovadoras en la cadena de valor de la madera, del árbol al edificio, a través del impulso a la industria de productos para la construcción sostenible.

Entre las acciones que contempla, destacan la mejora de la infraestructura verde y los hábitats protegidos degradados; el fomento de la creación de empleo directo e indirecto, promoviendo la diversificación económica en territorios rurales; la evaluación del impacto de la gestión forestal en la biodiversidad; y la reducción de la brecha de género en el sector forestal, mejorando la equidad en el acceso a la formación y el empleo.

La presentación del proyecto está prevista en la Jornada sobre Bioeconomía Forestal, Madera y Agua que se celebrará el día 12 de junio en la localidad jienense de Cazorla y se unirá a las Jornadas sobre Historia, Madera y Agua organizadas los días 12, 13 y 14 de junio en Orcera también en Jaén, organizadas por el Ayuntamiento de este municipio.

En las jornadas se abordarán diversas cuestiones sobre la gestión de los pinares andaluces, la conservación de los regadíos históricos, las prácticas selvícolas que revalorizan el medio rural, la biodiversidad, los oficios tradicionales como los de pineros o gancheros con una exhibición real, la prevención de incendios o la innovación tecnológica en la construcción con madera.