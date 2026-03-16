Fundación Caja Rural del Sur y Ancce renuevan su colaboración para promocionar el caballo de Pura Raza Española

El presidente de Caja Rural del Sur y de su fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), José Juan Morales, firman el convenio de colaboración. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur y la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) han renovado su convenio de colaboración para el próximo año, con el fin de consolidar la relación institucional que ambas entidades mantienen desde hace años y reforzando su compromiso con la promoción del caballo de Pura Raza Española y el desarrollo del sector ecuestre.

Tal y como ha emitido la mencionada fundación en una nota, el acuerdo ha sido ratificado en un acto celebrado en la sede principal de Caja Rural del Sur en Sevilla por el presidente de la entidad y de su fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, y el presidente de Ancce, José Juan Morales.

Asimismo, el convenio suscrito servirá para formalizar institucionalmente la relación de cooperación entre Ancce y la Fundación Caja Rural del Sur, fortaleciendo las iniciativas que ambas organizaciones desarrollan en sus respectivos ámbitos de actuación "y que redundan en beneficio del sector ecuestre y del tejido socioeconómico vinculado al mismo".

En esta línea, la Fundación, como miembro fundador del Centro de Excelencia Tecnológica e Innovación Agroindustrial y Economía Circular (Citeca), ha apuntado que se compromete y avala la inclusión de Ancce con el proyecto EquiGene en este centro, mediante la figura de 'Partner Tecnológico', para el desarrollo de actividades que redunden en beneficio de ambas organizaciones.

En suma, gracias a esta colaboración continuada, ambas instituciones consolidan su apuesta por el impulso de proyectos "que fomenten la innovación, la promoción del caballo de Pura Raza Española y el desarrollo de actividades que aporten valor al sector".