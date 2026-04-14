Fundación Endesa impulsa la empleabilidad de colectivos vulnerables en energías renovables en Córdoba

Profesores y alumnos que han logrado su diploma de formación en 'Montaje e instalación de paneles solares'. - ENDESA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hub Empleo Verde en Andalucía, impulsado por Fundación Endesa y Konecta Foundation, ha celebrado en Córdoba el acto de entrega de diplomas de la formación en 'Montaje e instalación de paneles solares', una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas en sectores clave para la transición energética.

Según ha informado Endesa en una nota, un total de nueve personas ha finalizado con éxito este curso de 30 horas, dirigido a participantes que previamente habían sido formados en electricidad junto a la entidad Sinergia Soluziona, aliada del programa. Esta especialización ha permitido al alumnado ampliar sus competencias técnicas en un ámbito con alta demanda laboral, como es el de las energías renovables.

Tras la finalización del curso, los participantes iniciarán una fase de 100 horas de prácticas en empresas del sector, un elemento clave del programa, que permite consolidar los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo. Estas prácticas suponen una puerta de entrada al mercado laboral, con posibilidades reales de inserción en un sector en crecimiento vinculado a la sostenibilidad y la transición energética.

Esta acción representa, además, un hito para el programa, al tratarse de la primera formación impulsada por el Hub Empleo Verde en la provincia de Córdoba. Con ella, el proyecto amplía su alcance territorial en Andalucía, acercando oportunidades de capacitación y empleo verde a nuevos contextos y reforzando su compromiso con el desarrollo local sostenible.

El programa, que lleva en marcha en Andalucía más de un año, ya ha sensibilizado sobre las oportunidades de empleo verde a más de 1.300 personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado más de 180 itinerarios de empleo y ha logrado la contratación de más de 60 personas en empleos verdes. Además, cuenta con más de 317 acuerdos con entidades sociales, empresas, asociaciones empresariales y centros de formación para el desarrollo de itinerarios de inserción de colectivos vulnerables en un sector en pleno crecimiento.

Gracias a la colaboración de entidades sociales, centros formativos y empresas comprometidas con el medio ambiente, el Hub Empleo Verde en Andalucía continúa consolidándose como un referente en la creación de oportunidades reales de empleo verde para jóvenes en situación de vulnerabilidad.