Fundación Kutxabank abre este viernes la muestra del concurso de pintura 'Córdoba y sus patios' y entrega los premios

La obra del granadino Adrián Marmolejo ha ganado el primer premio del concurso de pintura rápida 'Córdoba y sus patios'. - FUNDACIÓN KUTXABANK

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Kutxabank celebra este viernes 27 de marzo, en la Sala Polivalente del Palacio de Viana de Córdoba, el acto de entrega de premios y también la inauguración de la exposición de obras del certamen de pintura rápida 'Córdoba y sus patios'.

Según ha informado la Fundación Kutxabank en una nota, en esta edición el jurado ha otorgado el primer premio al artista granadino Adrián Marmolejo, mientras que los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado han obtenido el segundo y tercer premio, respectivamente.

La muestra que se inaugura este viernes está integrada por una selección de 12 obras, elegidas entre todas las piezas que se crearon en directo durante la jornada del concurso.

Esta exposición ofrece al público una oportunidad única de admirar diferentes estilos y técnicas que interpretan la luz y la arquitectura de los patios cordobeses desde una mirada contemporánea. La exposición permanecerá abierta al público en el Palacio de Viana hasta el próximo 12 de abril.