La Fundación Prode avanza en el despliegue del modelo de acompañamiento para poner el foco en la calidad de vida

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Prode ha iniciado el despliegue de su Modelo de Acompañamiento, un marco común que orienta la forma de apoyar a las personas poniendo el foco en su calidad de vida, su proyecto vital y en la toma de decisiones basada en datos objetivos sobre su bienestar.

Según destacan desde la fundación cordobesa, el modelo se presentó al Consejo de Dirección y al Área de Personas, como paso previo a la difusión progresiva en los distintos servicios de la Organización. Este enfoque permite alinear el acompañamiento con la estrategia de Fundación Prode y con el papel clave de los equipos profesionales, asegurando "coherencia entre la práctica diaria y las decisiones organizativas".

El Modelo de Acompañamiento Prode supone "un cambio de mirada respecto a enfoques asistenciales tradicionales", de forma que "sitúa a la persona en el centro y contempla su vida de forma integral, incorporando un sistema de indicadores de calidad de vida, con especial atención a los indicadores operativos, que permiten conocer cómo están las personas y si los apoyos están generando los resultados esperados en su vida cotidiana".

Estos indicadores no tienen una función meramente descriptiva, sino que "están concebidos como palancas de cambio que impulsan la reflexión y la acción en el día a día, convirtiendo la medición en un motor de mejora continua".

El despliegue del modelo se realizará "de forma progresiva y participativa". Aunque se inicia en el Área de Personas, el Modelo de Acompañamiento Prode está concebido para "extenderse al conjunto de áreas de la organización, adaptando los indicadores y herramientas a la realidad de cada ámbito y manteniendo una estructura común que garantice coherencia y sentido compartido".

Al respecto, este trabajo se integra en el proyecto Prodefeso, cofinanciado por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Social Europeo Plus, dentro de la convocatoria de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).