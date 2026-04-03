Futuro Singular analizará en Córdoba "nuevos horizontes teóricos y metodológicos" en unas jornadas científicas

Imagen promocional de las Jornadas Científicas 'Evolución con Propósito'. - FUTURO SINGULAR

CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Futuro Singular analizará, con el respaldo de Kutxabank y su fundación homónima, "nuevos horizontes teóricos y metodológicos" en unas Jornadas Científicas, a celebrar el próximo mes de octubre en Córdoba, con la participación de "profesionales de referencia del ámbito científico y del sector de la discapacidad".

Así, según recoge Futuro Singular en su web, consultada por Europa Press, los citados profesionales se reunirán durante dos días en la capital cordobesa "para compartir conocimiento, investigación, innovación y buenas prácticas, que permitan seguir avanzando hacia apoyos de mayor calidad y organizaciones más efectivas y eficientes".

Para ello, en Futuro Singular entienden que es fundamental "seguir incorporando los últimos avances teóricos, metodológicos y organizativos", con la vista puesta en "mejorar los apoyos" que prestan y "reforzar el impacto" de estas organizaciones.

Estas jornadas nacen, precisamente, con ese propósito, el de "generar un espacio de reflexión, aprendizaje y encuentro para profesionales, entidades, familias y estudiantes comprometidos con el futuro del sector" de la atención a la discapacidad.

El programa de las Jornadas Científicas 'Evolución con propósito: nuevos horizontes teóricos y metodológicos', que Futuro Singular Córdoba celebrará los días 15 y 16 del próximo mes de octubre en Córdoba, prevé la participación de "ponentes de primer nivel, como Miguel Ángel Verdugo, Patricia Navas, Marga Cañadas, Pedro Jiménez, Horacio Molina o Torcuato Recover, entre otros".

En concreto, Miguel Ángel Verdugo, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, ha sido director (1996-2023) del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico), y es director del Servicio de Información sobre Discapacidad, además de académico de número de la Academia de Psicología de España.

Por su parte, Patricia Navas, que es profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Salamanca y subdirectora del Inico, ha desarrollado más de 30 proyectos de investigación relacionados, entre otros temas, con la evaluación diagnóstica, el proceso de envejecimiento en discapacidad intelectual, las personas con mayores necesidades de apoyo y los procesos de desinstitucionalización.

También será ponente la antropóloga y terapeuta ocupacional Marga Cañadas, que está doctorada en el ámbito de la Atención Temprana y lleva 20 años como profesora de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y directora de su centro de Atención Temprana. Es también directora del Observatorio Internacional de Atención de la UCV, y coordinadora del Comité Latinoamericano de Prácticas Recomendadas en Atención Temprana de la División Americana de la Primera Infancia.

Por su lado, Pedro Jiménez, que es especialista en el campo de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) ha venido desarrollando su experiencia profesional en ámbitos de la Atención Temprana, los apoyos en edad escolar y la creación de servicios para personas con TEA y discapacidad intelectual, llavando a cabo ahora funciones de asesor y formador.

Igualmente, será ponente en el cónclave de Córdoba Horacio Molina, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba (UCO) y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y ejerce de profesor en Grado y Postgrado a directivos y doctorados, siendo también un experto contable acreditado de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

Otro de los ponentes destacados en el evento de octubre será el coordinador nacional de la Red de Juristas Plena Inclusión, el abogado Torcuato Recover, que también es asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, miembro del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y especialista en cambios normativos y marco legal de la discapacidad.

Finalmente, también tomará parte como ponente el director técnico de Futuro Singular Córdoba, Juan González, que es licenciado en Psicología, Master en Orientación y Asesoramiento Familiar y Master en Integración de Personas con Discapacidad, además de profesor del 'Master en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida' de la Universidad de Salamanca y colaborador en diversas investigaciones.