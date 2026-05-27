Ganaderos afectados por las borrascas comienzan a recibir las ayudas de la Junta de Andalucía para paliar los daños

Archivo - Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz). Imagen de archivo - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos afectados por las borrascas han comenzado a recibir en sus cuentas el pago de las ayudas de la Junta de Andalucía para paliar los daños sufridos. Concretamente, el pago se realiza mediante transferencia bancaria de pago único a la cuenta principal del sistema GIRO. Son ayudas directas indemnizatorias por las pérdidas de producción en explotaciones ganaderas de extensivo gravemente afectadas.

Según ha informado COAG Andalucía en una nota, están recibiendo el dinero un total de 9.936 ganaderos de extensivo en Andalucía que confirmaron los datos de los censos admisibles precargados en el formulario y no han presentado ninguna incidencia ni requerimiento en la comprobación de sus datos.

No obstante, en los próximos días se van a dictar nuevas resoluciones conforme finalice la tramitación y revisión del resto de solicitudes pendientes, por lo que "los ganaderos que no estén incluidos en esta primera resolución podrán alegar si lo consideran necesario". Se trata del primer pago de ayudas directas por borrascas que llega a la cuenta de los afectados. Para ello, "COAG ha trabajado para que se produjera, con la presentación de informes y la interlocución con las distintas administraciones".

En este sentido, la organización agraria ha indicado que la Junta de Andalucía aprobó tres líneas de ayudas para tal fin. Ayudas directas indemnizatorias por las pérdidas de producción en explotaciones ganaderas de extensivo, ayudas directas indemnizatorias por las pérdidas de estructuras productivas en las zonas afectadas por las inundaciones y ayudas directas indemnizatorias por las pérdidas de estructuras productivas provocadas por el viento, o por las inundaciones fuera de la zona delimitada o dentro de ella con daños de especial gravedad.

Asimismo, COAG ha recordado que el Ministerio de Agricultura también aprobó ayudas directas para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura como consecuencia de la cadena de borrascas ocurrida entre los meses de enero y febrero, que se espera cobrar en los próximos días, tal y como anunciaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado 28 de abril.