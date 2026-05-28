Garántia señala que más de la mitad de las pymes andaluzas necesitaron un 55,7% de financiación en 2025

El presidente de Garántia, Javier González de Lara, el director general de la SGR, Antonio Vega, y la CEO de Abay Analistas, Maribel Martínez. - GARÁNTIA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las necesidades de financiación de las pymes andaluzas aumentaron de forma significativa durante 2025 hasta alcanzar al 55,7% del tejido empresarial, según refleja el informe 'Situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena', elaborado por Garántia en colaboración con Abay Analistas. El informe ha sido presentado este miércoles por el presidente de Garántia, Javier González de Lara, el director general de la SGR, Antonio Vega, y la CEO de Abay Analistas, Maribel Martínez.

Según ha indicado la entidad en una nota, el estudio pone de manifiesto "un cambio relevante" en la estructura financiera de las empresas andaluzas: los fondos propios pierden protagonismo y las pymes recurren cada vez más a financiación ajena para atender sus necesidades de liquidez, inversión y crecimiento.

En concreto, el 86,2% de las empresas con necesidades financieras acudió a financiación externa procedente de distintas fuentes. Así, el 66,9% ha utilizado financiación bancaria, un porcentaje muy similar al de 2024 (67,7%), lo que confirma su papel central. Al 41,7% de las pymes que obtuvo esta financiación bancaria se le exigieron garantías.

No obstante, destaca el aumento del recurso a la financiación ajena no bancaria, como son los proveedores, y que alcanza el 42,8% (38,8% en 2024). Mientras, el recurso a fondos propios descendió hasta el 26,4%, frente al 42,1% registrado el año anterior perdiendo peso en la estructura de financiación de las pymes.

Asimismo, la proporción de pymes con necesidades de financiación no resueltas se sitúa en el 5,6%, aumentando respecto al año anterior.

MEJORA GENERAL DEL ACCESO AL CRÉDITO

Por otra parte, Garántia ha explicado que el contexto financiero muestra señales de mejora respecto a ejercicios anteriores. El 46,9% de las pymes asegura no haber encontrado obstáculos para acceder a financiación ajena, frente al 35,7% de 2024.

También mejora la respuesta bancaria, ya que el 86,8% de las empresas que solicitaron financiación obtuvo "una respuesta positiva" y aumenta el porcentaje de compañías que recibe el 100% del importe solicitado.

En cuanto a las perspectivas sobre la evolución de la financiación bancaria durante los próximos doce meses, el informe destaca que son negativas. El saldo neto es negativo en todos los aspectos considerados, destacando especialmente los costes indirectos, donde el 53,9% de las pymes prevé un empeoramiento frente a solo un 4,9% que anticipa una mejora.

MÁS FINANCIACIÓN PARA CIRCULANTE, INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

El informe refleja que el principal destino de la financiación continúa siendo el circulante, que concentra el 68,1% de las necesidades financieras de las pymes andaluzas. A ello se suma la inversión en equipo productivo, presente en el 39,2% de las empresas. El estudio subraya además el impacto potencial de la financiación sobre el empleo.

Cerca de 28.000 pymes consideran que acceder a financiación permitirá crear empleo en los próximos años, con una estimación de más de 72.000 nuevos puestos de trabajo en Andalucía durante los próximos tres ejercicios.

No obstante, Garántia ha apuntado que el análisis por tamaño empresarial confirma una relación positiva entre necesidades de financiación y dimensión de la empresa. Así, el 46,1% de los trabajadores por cuenta propia o empresas sin asalariados declara haber tenido necesidades de financiación en 2025, frente al 65,0% de las microempresas, el 86,2% de las pequeñas empresas y el 90,0% de las medianas.

Asimismo, las necesidades de financiación son más intensas en determinados perfiles empresariales. En concreto, el 69,4% de las pymes exportadoras ha tenido necesidades de financiación en 2025, frente al 54,8% de las no exportadoras. En el caso de las pymes innovadoras, este porcentaje asciende al 74,3%, frente al 53,6% de las que no innovan.

NECESIDAD DE GARANTÍAS

Aunque mejora el acceso al crédito, las garantías continúan siendo uno de los principales condicionantes financieros para las pymes. La carencia de garantías sigue siendo el segundo obstáculo más citado por las empresas (19,5%), muy cerca del coste de financiación.

Además, al 41,7% de las pymes que obtuvo financiación bancaria se le exigieron garantías, y el 19,2% de las empresas necesitó avales durante 2025, principalmente para operaciones vinculadas a circulante e inversión.

En este contexto, Garántia consolida su papel como herramienta de apoyo al tejido empresarial andaluz. El informe también una mejora significativa en la valoración de estos servicios, especialmente en asesoramiento, ampliación de plazos y reducción de costes financieros, situando a Garántia como apoyo estratégico para las pymes andaluzas.

De este modo, el 43,5% de las pymes andaluzas indica que conoce Garántia y entre las empresas que han trabajado con la SGR, el 83,5% considera que ha mejorado su acceso a la financiación. Además, el 81,0% destaca el asesoramiento financiero recibido como una de las principales ventajas de colaborar con la entidad.

Este conocimiento de los servicios de Garántia es mayor entre las pymes con una relación más intensa con la financiación. Así, el porcentaje de empresas que ha oído hablar de ella asciende al 50,4% entre las pymes con necesidades de financiación, al 58,4% entre las que han recurrido a financiación bancaria y al 79,2% entre las que han necesitado garantías o avales.

Garántia ha facilitado la financiación con una actividad en 2025 de 317 millones de euros, con una cartera de avales vigentes de 1.025 millones de euros en 3400 operaciones, alcanzado los 27.300 socios, triplicando así las cifras registradas desde su constitución en 2017.

La entidad cuenta con 10 oficinas en toda la región y un equipo de 90 profesionales con presencia en todas las provincias andaluzas, desde donde desarrolla una labor permanente de asesoramiento en materia de garantías de financiación al tejido empresarial andaluz.