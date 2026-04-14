Gavira (Vox) se compromete a bajar impuestos y a la "prioridad nacional" en ayudas y acceso a vivienda

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira (c.), este martes en Bormujos (Sevilla) - VOX

BORMUJOS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, se ha comprometido, de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, a la prioridad nacional "en las ayudas y en el acceso a la vivienda", así como a una bajada "de impuestos", como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que "cada vez haya más andaluces que puedan acceder a los tipos impositivos más bajos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Bormujos (Sevilla), Gavira ha señalado que "no es de recibo que con la necesidad de vivienda que hay en Andalucía, las administraciones se estén frotando las manos y estén ganando dinero".

Ha señalado que mientras en muchos pueblos y ciudades la vivienda es un problema que "ha creado la administración ante la falta de suelo", en Bormujos y gracias al trabajo del grupo municipal de Vox, con su portavoz y delegada de Urbanismo al frente, Isabel Madera, "ha terminado con el secuestro por parte de las administraciones del suelo".

"Aquí vemos grúas en el aire, obras, y familias jóvenes que están pudiendo acceder a una vivienda social y protegida del ayuntamiento donde gobierna Vox", ha afirmado Gavira, para quien el problema de la vivienda se debe "no solo a la falta de oferta sino también al problema de demanda".

En este sentido, Gavira ha advertido de que "no puede ser que los andaluces no puedan acceder a una vivienda digna, mientras los extranjeros acceden a las ayudas". "Eso es algo que va a cambiar en Andalucía a partir del próximo 17 de mayo, la prioridad será siempre para los andaluces", ha sentenciado Gavira.

Ha manifestado que hay "problemas en los servicios públicos, en la vivienda, la sanidad y en la dependencia colapsada", pero todos los servicios que dependen de la administración andaluza los reciben "siempre los extranjeros".