Gavira (Vox) insiste en pedir a Moreno que, "si quiere ser presidente, descuelgue el teléfono" y negocie

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SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido este miércoles en reclamar al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que si quiere seguir en el cargo, "descuelgue el teléfono y se siente a negociar" con su partido, "cuyos 15 diputados son los que pueden hacerlo posible".

En su cuenta en la red social X, Gavira se ha pronunciado así después de que este miércoles la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, haya manifestado que los "contactos" con Vox de cara al arranque de la nueva legislatura tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo en las que el PP-A no logró revalidar la mayoría absoluta no "tardarán mucho" en iniciarse.

"Pedimos a Moreno Bonilla que salga del lío en el que se ha metido y se guíe por el sentido común", ha indicado Manuel Gavira, quien ha pedido al presidente de la Junta en funciones que "renuncie públicamente a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, partido que hoy ha visto cómo la UCO registraba su sede y cuya mafia y corrupción repugnan y avergüenzan a millones de españoles".

"Lo último que le hemos escuchado es que quería pactar con ese PSOE", ha manifestado Manuel Gavira en relación al hecho de que Juanma Moreno valorara el lunes el "entendimiento" que existe en la Unión Europea entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo y lamentara que en España no se diera.

"Si quiere ser presidente, que descuelgue el teléfono y se siente a negociar con Vox, cuyos 15 diputados son los que pueden hacerlo posible", ha dicho Manuel Gavira al presidente de la Junta en funciones.