El Gobierno activa este lunes el Plan Estatal contra Incendios Forestales para este curso

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a los medios de comunicación. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Incendios Forestales ha decido adelantar del 15 al 1 de junio, por segundo año consecutivo, la campaña contraincendios de 2026, una decisión que se ha adoptado a propuesta del Ministerio del Interior una vez evaluada la campaña del pasado año y tras examinar los medios disponibles para esta campaña y las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Tal y como ha concretado el Ejecutivo en una nota, de hecho, durante el pasado verano el escenario estuvo marcado por un incremento de los incendios y una mayor complejidad, de ahí que, tras conocer la previsión de las condiciones meteorológicas para las próximas semanas, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados, así como el elevado nivel de humedad del combustible de la masa forestal, se ha decidido adelantar a este lunes la campaña para ofrecer una "respuesta coordinada" frente a una amenaza "cada vez más desafiante" en un contexto de cambio climático.

En concreto, el Plan Estatal de Incendios Forestales cuenta con medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que incorpora sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (Eprif) y las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), además de 56 medios aéreos, 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias pondrá a disposición de la campaña estatal cinco batallones de Intervención, con 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención, que contarán con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperadas.

De hecho, Andalucía cuenta con más de 400 efectivos pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME, con base aérea en Morón de la Frontera (Sevilla), que, unidos a los 162 destacados en Canarias, componen el BIEM II para atender a once provincias distribuidas por las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Canarias y Extremadura, así como los territorios correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El dispositivo se completa con grupos operativos de Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) organizados en cada incendio concreto. Todos estos medios y dispositivos son complementarios a los propios de la comunidad autónoma, que son las administraciones que tienen competencia propia para la prevención, lucha y respuesta a los incendios forestales.

BALANCE DE 2025

Según ha valorado el Gobierno central, 2025 se caracterizó por un "notable aumento" tanto en el número de siniestros, como en la superficie forestal afectada, con 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados.

Estos datos evidencian una "intensificación progresiva" en la severidad y el comportamiento extremo de los incendios. En total, el año pasado se registraron 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86 por ciento de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de estos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre mil y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 y cinco de más de 20.000, en lo que son denominados como mega incendios.

Las consecuencias para la protección civil fueron especialmente relevantes, con ocho personas fallecidas, 86 heridas y más de 42.000 evacuadas, además de daños en infraestructuras y cortes en vías de comunicación. Los medios estatales intervinieron en la mayoría de los incendios relevantes, destacando la actuación de la UME en 49 emergencias, lo que "pone de manifiesto la importancia de este dispositivo estatal".

El episodio más crítico se concentró en el mes de agosto, cuando la simultaneidad de incendios obligó a activar el Plan Estatal en fase de preemergencia y a solicitar apoyo internacional. España recibió ayuda de nueve países, con el despliegue de medios aéreos, personales y recursos terrestres.

PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN

La cooperación internacional es uno de los ejes del dispositivo estatal contra los incendios estivales. Gracias a la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil y los acuerdos bilaterales con países vecinos, este verano se reforzará su cooperación, que resultó "clave" durante los episodios más graves de 2025.

Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantendrá el impulso de herramientas de prevención y concienciación ciudadana como el acceso al Mapa de Peligro de Incendios de a través de la Red de Alerta Nacional.

De esta manera, el Ministerio del Interior ha reiterado su compromiso de reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias, con el objetivo de "proteger vidas, bienes, medio ambiente y patrimonio histórico-artístico y cultural".