El Gobierno anuncia un plan específico "con 210 millones" para mejorar firmes de la A-4 y A-44 a su paso por Jaén

Archivo - Imagen de archivo de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado un "plan específico" para la mejora de firmes "de la A-4 y de la A-44 a su paso por Jaén", que se va "a dotar con 210 millones de euros".

Así lo ha indicado este martes en el pleno del Senado en respuesta a a Francisco Javier Bermúdez (PP), quien ha preguntado por las "medidas urgentes para subsanar y mejorar el deficiente estado de conservación de la autovías" en el territorio jiennense.

Y es que, según el senador 'popular', los más de 300 kilómetros de autovía de titularidad estatal en la provincia presentan un deterioro "sin precedentes". Como ejemplo, ha aludido a frecuentes "reventones de ruedas" en la A-4, entre Santa Elena y Andújar, y a una A-44 con el carril derecho "intransitable". Además, se ha referido a los "cuatro años esperando" avances en la A-32 o a la N-432 y su conversión en autovía, que "ni está ni se le espera.

Frente a ello, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que "el Gobierno de España acredita con hechos un esfuerzo inversor sostenido en conservación" que "Jaén necesitaba desde hace muchos años".

Al respecto, se ha referido a la A-44, con "28 millones de euros en la actuación de mejora del drenaje y reparación de deformaciones de firme en 18 kilómetros en licitación"; mientras que "en la A-4 se ha aprobado el proyecto de rehabilitación estructural y superficial del firme en 16 kilómetros con más de 27 millones de presupuesto".

A ello ha sumado 26 millones para paliar los daños causados por el temporal de principios de año en las carreteras de titularidad estatal en la provincia y la aprobación en marzo de "los proyectos de trazado de dos nuevos tramos de autovía A-32 para someterlos a información pública con una inversión de 278 millones de euros".

Igualmente, se está "trabajando para licitar este mismo año los proyectos de adecuación y reforma de la A-4 a su paso por la provincia de Jaén con una inversión de 466 millones". "Y vamos a poner en marcha, éste es un anuncio que me permito hacer gracias a su pregunta, un plan específico, que es lo que usted me pedía, de firmes de la A-4 y de la A-44 a su paso por Jaén, que vamos a dotar con un importe de 210 millones de euros", ha declarado.

Así las cosas, Puente ha destacado que "las medidas urgentes ya se están adoptando, se están ejecutando las obras, se están licitando nuevas actuaciones y se está reforzando la seguridad y la funcionalidad de las autovías jiennenses".