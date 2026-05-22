El Gobierno destina 89,62 millones de ayudas a la repotenciación eólica e hidroeléctrica de 24 proyectos andaluces

Archivo - Imagen de archivo de un parque eólico. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha publicado el listado preliminar de la segunda convocatoria del programa 'Repotenciación Circular (Repoten 2), de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW, donde han sido seleccionados 24 proyectos en Andalucía, a los que se les ha asignado un total de 89.625.771 euro, de los que 18 son en parques eólicos y seis en centrales hidroeléctricas.

Según ha informado el Ministerio en una nota, la propuesta de resolución provisional incluye un total de 149 proyectos seleccionados en todo el país, de los que 80 son iniciativas de modernización de aerogeneradores y 69 de renovación tecnológica y ambiental de plantas hidroeléctricas de hasta 50 MW, que se repartirían por casi todo el territorio nacional.

En el listado publicado por el IDAE --gestor del programa Repoten 2-- destaca la amplia distribución territorial de los proyectos, que se reparten por todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares. Destacan en particular los 35 expedientes de Galicia --25 en parques eólicos y diez en centrales hidroeléctricas--, seguido de los 24 proyectos en Andalucía (18+6) y en Castilla y León (8+16).

Dotada con 512 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una ampliación presupuestaria del 75% para satisfacer la elevada demanda, esta segunda edición refuerza la adecuación tecnológica impulsada por la primera convocatoria, en la que ya se adjudicaron 186 millones.

De este modo, "se garantiza una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores y con capacidad de operar en modo 'grid forming', tanto en el parque eólico español, como en un número significativo de centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño".

ALMACENAMIENTO Y GENERACIÓN

La mayoría de las actuaciones seleccionadas en esta fase corresponden a repotenciaciones eólicas --programa 1, con 462 millones de dotación--, así como una tercera parte de los proyectos de modernización hidroeléctrica --programa 2, con 50 millones--, incorporan almacenamiento hibridado. En total suman 2 GWh de nueva capacidad de almacenamiento y una potencia de generación adicional de 3,3 GW, que movilizarían en su conjunto una inversión superior a los 3.700 millones.

Dado el carácter provisional de la propuesta de resolución, tras el preceptivo período de alegaciones, los expedientes que resulten beneficiarios podrían variar en la resolución definitiva, así como los resultados agrupados. La convocatoria se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva, de manera que, para la asignación de ayudas a los expedientes, se ponderan criterios de: reducción de la ayuda solicitada, viabilidad administrativa, grado de innovación en el apoyo al sistema eléctrico, ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, así como criterios de resiliencia que revierten en el fortalecimiento de la cadena de valor nacional y europea.

De este modo, las iniciativas que resulten beneficiarias deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030, según lo establecido en la reciente Orden ministerial del Miteco que adapta las bases reguladoras de varios programas de incentivos del PRTR de acuerdo con los criterios del esquema de ayudas definido por la Comisión Europea.

NUEVO PLAN RENOVE

El salto tecnológico que implica este nuevo plan Renove redundará en un mayor aprovechamiento del recurso renovable en los emplazamientos ya ocupados, al sustituir sistemas obsoletos o antiguos por nuevos equipos a la vanguardia tecnológica. Esto permitirá que los sistemas y equipos sean más productivos e incorporen innovaciones de mitigación de impactos ambientales; asimismo, dispondrán de una mayor capacidad para dar servicios de ajuste y soporte al sistema eléctrico. Además, las instalaciones repotenciadas consolidarán y generarán actividad económica en zonas rurales.

En el caso de la tecnología eólica, la repotenciación reduce también el impacto paisajístico y la superficie ocupada, al reemplazar un elevado número de aerogeneradores antiguos y pequeños por menos equipos de mayor tamaño. En los proyectos subvencionados en la primera convocatoria --ya puestos en marcha o todavía en desarrollo-- cada nuevo aerogenerador, de mayor potencia y tamaño sustituye, aproximadamente, a siete máquinas más antiguas.

Del mismo modo, la modernización de equipos e infraestructuras de generación hidroeléctrica y la incorporación de sistemas de automatización impulsa su eficiencia energética y permite incorporar mejoras de carácter ambiental. Entre otros, nuevos pasos piscícolas para facilitar la migración de las especies acuáticas, asegurar caudales ecológicos mínimos y el flujo de sedimentos, de integración territorial o protección y restauración de hábitats específicos.