El Gobierno destina casi 31 millones a la Atención Primaria y Comunitaria andaluza

Archivo - Imagen de archivo de una consulta médica. - ICOMEM - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 30.893.223 euros a Andalucía para Atención Primaria y Comunitaria. El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de 172.425.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026.

Tal y como ha emitido el Ejecutivo en una nota, la medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y "consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027". El acuerdo da continuidad al compromiso del Gobierno con el fortalecimiento estructural, organizativo y funcional de la Atención Primaria, considerada un "eje esencial" del Sistema Nacional de Salud.

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial (IA) orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Asimismo, el Gobierno ha sostenido que estos créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

En relación, los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad.

El acceso al cien por cien de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente y, tras verificar que las comunidades autónomas de régimen común y el Ingesa cumplen con los cuatro requisitos, "todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio".

Con esta inversión, el Ministerio de Sanidad reafirma su compromiso con una Atención Primaria "más resolutiva, accesible y adaptada a los retos actuales y futuros" del Sistema Nacional de Salud, reforzando su capacidad de respuesta "desde una perspectiva comunitaria, preventiva y centrada en las personas".