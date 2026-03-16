El Gobierno pide a los regantes no perder la "oportunidad" del convenio de 55 millones para canalizaciones en Rules

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha instado a la Comunidad de Regantes a no dejar pasar "la oportunidad histórica" que supone el convenio de financiación planteado por el Gobierno, a través de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), para la canalización de la presa de Rules, que contempla una inversión de 55 millones de euros y que, según ha subrayado, "está encima de la mesa para firmarse y poder iniciar las obras este mismo año". En este sentido, ha advertido de que rechazar este acuerdo supondría "perder una oportunidad histórica para el futuro y para las próximas generaciones de la Costa Tropical".

Así lo ha manifestado durante el acto 'Rules, el agua es incolora', organizado por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical, donde ha señalado que al Gobierno central le preocupa especialmente "desbloquear" la situación del desglosado 3 del sistema de canalizaciones. En este sentido, ha reconocido que actualmente existen "dificultades" por parte de la Comunidad General de Regantes para firmar el convenio de financiación del desglosado 3, que contempla una inversión de 55 millones de euros, debido a las reticencias de algunas de las comunidades que integran esta entidad.

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es buscar soluciones "al margen de enfrentamientos políticos y de que los distintos partidos se lancen reproches", una situación que, a su juicio, ha contribuido a que las canalizaciones de Rules lleven años sin ejecutarse.

Por ello, ha planteado que una de las vías que podrían explorarse para desbloquear la situación sería ampliar el plazo de recuperación de costes de la inversión, lo que permitiría reducir la carga económica anual para los beneficiarios de la infraestructura.

Según ha explicado, se llegó a plantear la inclusión del desglosado 3 en el Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation, aunque finalmente no fue posible debido a la complejidad del proyecto y a los plazos de ejecución exigidos por estos fondos, que deben estar finalizados antes de junio de 2026.

Montilla ha indicado que, de no haber permanecido el proyecto durante años en "un cajón, quizá habría estado en condiciones de incorporarse a esos fondos", aunque en la situación actual resultaba inviable cumplir con los plazos establecidos. Ante ello, ha explicado que el Ejecutivo central acordó con la comunidad general de regantes un sistema de financiación similar al que se aplica en otras actuaciones de regadío en España.

De este modo, ha detallado que el Gobierno de España, a través de Acuaes, asumiría inicialmente el coste y la ejecución de la obra, mientras que posteriormente se produciría la recuperación de la inversión a largo plazo por parte de los beneficiarios de la infraestructura, mediante un sistema de amortización.

En este sentido, Montilla ha advertido de que la disponibilidad de esos 55 millones de euros no puede prolongarse indefinidamente, ya que existen otros proyectos en el conjunto del país que también aspiran a esa financiación. Según ha recordado, la propuesta se planteó inicialmente en 2025 y se ha trasladado a 2026.

Asimismo, ha precisado que el desglosado 3 beneficiaría a "unas 3.000 hectáreas de regadío situadas en la margen derecha del río Guadalfeo", una infraestructura que ha calificado de "fundamental" para esta zona agrícola. Según sus cálculos, "si el coste se recuperara en un plazo de 30 años, la aportación sería de unos 582 euros por hectárea al año, cifra que podría reducirse a 450 euros si el plazo se ampliara a 40 años y a 350 euros si se extendiera a 50 años, lo que supondría menos de 30 euros mensuales por hectárea".

En este contexto, ha recordado que en 2018 "las canalizaciones de Rules estaban metidas en un cajón, absolutamente olvidadas por el Gobierno de Mariano Rajoy". Según ha señalado, cuando preguntó por los motivos de esta situación, la respuesta que recibió fue que "se trataba de un proyecto viable, pero que en algún momento habría que iniciarlo".

Con la llegada del PSOE al Gobierno central, ha explicado, se impulsó la tramitación administrativa de los proyectos y se aprovechó "la ventana de oportunidad" abierta por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En este marco, a través del desglosado 9 de dicho plan se están ejecutando actualmente parte de las canalizaciones. "Las canalizaciones de Rules ya no son solo palabras, como han sido durante tantos años en la costa, sino que son tubos que se están colocando", ha señalado, precisando que estas obras, que alcanzan ya el 87% de ejecución, está previsto que concluyan en junio de 2026.

Montilla ha detallado que en este desglosado el Gobierno de España aporta 58,7 millones de euros, lo que supone el 80% del coste total, mientras que el 10% corresponde a los regantes, cantidad adelantada por la Junta de Andalucía, y el 10% restante a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.