El Gran Teatro de Córdoba acoge la III edición de Danzabril en colaboración con Conservatorio de Danza Luis del Río

Presentación de Danzabril. - IMAE/RAFA ALCAIDE

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Córdoba acoge este martes la III edición de Danzabril, una iniciativa dirigida por el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba, en colaboración con el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

Según informa el IMAE en una nota, este martes se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba la Gala de Danza en conmemoración del Día Internacional de la Danza. Asimismo, el IMAE enmarca en este homenaje la programación de 'Averno', de la compañía Marcat Dance.

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha agradecido "la colaboración entre instituciones, que permiten que estas iniciativas puedan consolidarse con los años y aumentar cualitativamente la formación que estos futuros profesionales reciben en nuestra ciudad".

En la presentación, en la que han estado la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Cintia Bustos, y el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, la directora del Conservatorio Profesional de Danza, Lucía Luque, ha explicado que en esta edición la temática de las piezas creadas ha sido el filósofo y médico cordobés, Averroes, sumándose así al homenaje que realiza la ciudad a Averroes.

Lucía La Piñona, Iván Delgado, Daniel Doña, Cristian Martín y María Cabeza de Vaca han sido los coreógrafos encargados de crear cada pieza y han ensayado con el alumnado de 5º y 6º del Conservatorio durante varias semanas. De esta manera, 57 alumnos de las distintas especialidades que se imparten en este centro (Danza Clásica, Danza Española, Danza Contemporánea y Baile Flamenco) participarán en la Gala de Danza.

"Esto es una oportunidad única para nuestro alumnado, que de otra manera no podría acceder a aprender de estos grandes profesionales. También para el profesorado supone una actualización y ponernos en la vanguardia de los estudios que impartimos en nuestro centro", ha señalado Luque.

Los coreógrafos han coincidido en la indagación en el legado de Averroes para conocer su obra e introducir sus valores en las piezas coreográficas creadas. María Cabeza de Vaca ha encontrado la inspiración para crear 'Rubina' una pieza de 15 minutos para 12 bailarinas, que habla de "esa energía, ese impulso vital para salir adelante en tiempos difíciles. Es una pieza concebida como una ceremonia de invocación, un ritual de resistencia, que dibuja un viaje por distintos paisajes emocionales y físicos".

Por su parte, Iván Delgado ha creado 'Eco de luz', una pieza de danza clásica que pone en valor el pensamiento de Averroes. Según ha expresado le "parecía importante plasmar sus ideas en el presente". Con ese nombre, se hace "la metáfora de traer su pensamiento del siglo XII al presente, a través de la danza y el movimiento. Invitando a las nuevas generaciones a que observen, piensen y escuchen; y que reflexionen sobre su propio pensamiento".

Daniel Doña y Cristian Martín, de la compañía La Itinerante, han explicado que su pieza, 'Danza oscura', recoge "una mirada desprejuicida y feminista", resaltando que les "llamó la atención que Averroes ya luchaba por los derechos de las mujeres, este fue el punto de partida. El primer reto fue transformar el mensaje para que tuviese una realidad en el presente".

Doña ha mencionado que "hay un mensaje muy claro y actual de quitarnos el prejuicio de los géneros y las orientaciones sexuales. En la pieza también está la sororidad necesaria actualmente".

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.