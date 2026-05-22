Granada aumenta en los últimos tres años un 2,3% su padrón de viviendas, con un total de 235.160 inmuebles

Archivo - Calle Recogidas de Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Granada ha incrementado en los últimos tres años un 2,27 por ciento su padrón de viviendas, alcanzando un total de 235.160 inmuebles contabilizados en 2026 tras sumar 5.222 viviendas respecto a las 229.938 con las que se inició el mandato.

Estas cifras, según ha apuntado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, "reflejan la positiva evolución del parque residencial de la capital y el dinamismo urbanístico experimentado en este periodo".

Junto a ello ha incidido en que "para alcanzar el objetivo de los 250.000 habitantes es esencial seguir planificando nuevos desarrollos residenciales y ampliando la oferta de vivienda asequible".

Se ha referido en este contexto ala "importante apuesta" que el equipo de gobierno, del PP, está realizando a lo largo de este mandato por impulsar políticas que permitan ampliar la oferta de vivienda y facilitar el acceso residencial, especialmente para jóvenes y familias.

Ello, a través de la agilización administrativa para la tramitación de nuevos desarrollos residenciales, el desbloqueo de desarrollos urbanísticos y la colaboración institucional y público privada.

Dentro de esa estrategia, desde el área de Urbanismo se han concedido licencias para casi 3.000 nuevas viviendas en Granada, más de la mitad correspondientes a VPO.

"Estamos trabajando para que Granada cuente con más vivienda, más suelo disponible y mejores infraestructuras urbanas porque entendemos que garantizar oportunidades residenciales es también mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la capacidad de la ciudad para atraer población, actividad económica y talento", ha señalado.

El portavoz también ha llamado la atención sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ya que, sin subir impuestos, también aumenta en este mandato la recaudación de este tributo debido, esencialmente, al crecimiento orgánico de una mayor número de contribuyentes debido a la expansión urbanística y catastral de la ciudad.

"Se demuestra que sin subir impuestos se puede mejorar la recaudación y facilitar mejores servicios públicos a la ciudadanía. Es una cuestión de justicia tributaria; si conseguimos que todos paguen lo que le corresponde no es necesario subir los impuestos ni la carga tributaria a los granadinos", ha concluido.