Granada celebrará el Día Internacional del Yoga con una gran experiencia colectiva de bienestar el 10 de junio

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, ha destacado que "este encuentro representa perfectamente la capacidad de Granada para unir deporte, bienestar, cultura y convivencia en espacios emblemáticos de la ciudad". - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada volverá a convertirse el 10 de junio en escenario de una gran celebración colectiva dedicada al bienestar, la salud, la convivencia y el diálogo entre culturas con motivo del Día Internacional del Yoga, una iniciativa promovida por el Gobierno de la India y celebrada simultáneamente en numerosos países de todo el mundo.

La Plaza de las Pasiegas acogerá desde las 20,00 horas una amplia programación abierta a todos los públicos que combinará yoga tradicional, meditación, respiración consciente, música en directo, mantras, danza Bollywood y propuestas artísticas de fusión entre la cultura india y el flamenco, en pleno corazón patrimonial de la ciudad frente a la Catedral de Granada.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha destacado que "este encuentro representa perfectamente la capacidad de Granada para unir deporte, bienestar, cultura y convivencia en espacios emblemáticos de la ciudad".

Asimismo, ha señalado que "el Día Internacional del Yoga se ha consolidado ya como una de las grandes actividades de bienestar y participación ciudadana que se celebran en Granada, proyectando además una imagen de ciudad abierta, diversa y conectada con distintas tradiciones culturales".

La celebración contará además con la presencia del Embajador de la India en España y del presidente de la Vedic Foundation International, entidad con sede también en Granada, reforzando así el carácter internacional de un evento que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento en participación, visibilidad y respaldo institucional.

En este sentido, el Ayuntamiento de Granada ha destacado que esta cita encaja además con los valores asociados a la candidatura de Granada 2031 Capital Europea de la Cultura, al fomentar el intercambio cultural, la diversidad, la convivencia y el uso del espacio público como punto de encuentro ciudadano.

El propio dossier del evento subraya que el Día Internacional del Yoga en Granada se ha convertido en "una plataforma cultural y social en crecimiento" vinculada al bienestar, la inclusión y la conexión entre culturas.

La programación incluirá actuaciones y exhibiciones protagonizadas por artistas invitados como Carlos Zárate, Francisco Valiente, Shrivatsa Govinda Das, Cristina Vargas y Alibel Dance, además de sesiones colectivas de yoga y meditación dirigidas a participantes de todos los niveles.

Las imágenes y balances de ediciones anteriores muestran además una elevada participación ciudadana, con cientos de personas ocupando la Plaza de las Pasiegas en prácticas colectivas de yoga y meditación en uno de los enclaves más representativos del centro histórico granadino.

El evento está organizado por la Embajada de la India, el Indian Council for Cultural Relations, Fundación Caja Rural Granada, Academia Yoga Dharma y el Ayuntamiento de Granada, junto a distintas entidades colaboradoras.

La participación será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa debido al aforo previsto. La organización ha habilitado además varios canales de información y reserva para facilitar la asistencia ciudadana a esta actividad internacional.