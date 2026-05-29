Granada destina más de 326.000 euros a restaurar y conservar el Cuarto Real, la Casa de Zafra y la Casa de Chirimías

El Ayuntamiento de Granada destina más de 326.000 euros a la restauración y conservación del Cuarto Real, la Casa de Zafra y la Casa de las Chirimías - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a destinar más de 36.000 euros a la restauración y conservación del Cuarto Real, la Casa de Zafra y la Casa de Chirimías, toda vez que el Consistorio aprueba este viernes en pleno la modificación presupuestaria de la Agencia Albaicín acordada en su último Consejo Rector que permitirá modificar su presupuesto con la incorporación de remanentes de crédito.

Estos remanentes supone un total de 326.887,04 euros para atender a cuatro líneas de actuación urgentes de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, así como para llevar a cabo campañas de sensibilización y actuaciones de mejora del entorno urbano del conjunto histórico.

Según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, los remanentes positivos de tesorería del ente permitirán acometer distintas intervenciones urgentes en los referidos inmuebles patrimoniales tan emblemáticos de la ciudad como son la Casa de las Chirimías, la Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo, además de reforzar la campaña municipal de concienciación patrimonial y garantizar la continuidad del servicio de eliminación de pintadas en el Albaicín y el centro histórico.

"El buen trabajo de gestión de la Agencia Albaicín va a permitir seguir avanzando en la protección activa del patrimonio histórico de Granada mediante actuaciones específicas que van a venir a mejorar la conservación de edificios singulares, atendiendo a su buen mantenimiento y a una restauración preventiva que garantizar su correcta preservación", ha explicado el portavoz, quien ha apuntado que todas las actuaciones están adecuadamente justificadas en la normativa de patrimonio histórico (Ley 16/1985 y Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).

Las actuaciones previstas se estructuran en cuatro grandes líneas de trabajo. La primera contempla labores de mantenimiento correctivo en bienes adscritos a la Agencia Albaicín Granada.

Entre ellas destacan trabajos de reparación de carpintería y acristalamientos y de conservación en la Casa de las Chirimías, la limpieza del tejado y reparación de elementos de la Casa de Zafra y diversas actuaciones en el Cuarto Real de Santo Domingo, incluyendo mejoras de impermeabilización de la marquesina de acceso, lijado y barnizado de maderas exteriores, recolocación de suelo de la terraza de la primera planta y adecuación de la instalación eléctrica tras los requerimientos técnicos derivados de inspecciones recientes.

La segunda línea, según ha detallado Saavedra, se centra en actuaciones de consolidación y restauración arquitectónica y arqueológica de alto valor patrimonial.

Así, en el Cuarto Real de Santo Domingo se llevarán a cabo tratamientos de conservación en tres zonas arqueológicas distintas de época almohade y nazarí de los siglos XII y XIII, junto a trabajos de limpieza, consolidación y corrección de filtraciones para poder garantizar la tutela patrimonial de un inmueble declarado Bien de Interés General.

Paralelamente, en la Casa de Zafra se actuará para la consolidación y restauración de yeserías, pinturas murales y elementos de carpintería histórica -concretamente el arco de acceso a la sala norte y crujía sur- pendientes de restauración desde 2023.

Asimismo, la modificación presupuestaria permitirá desarrollar la campaña de comunicación patrimonial 'You are in Granada! Enjoy & Respect', diseñada para fomentar entre visitantes y turistas el respeto y cuidado del patrimonio histórico desde la convivencia. La campaña se desplegará en múltiples formatos físicos y digitales, con presencia de los mensajes en los principales puntos de tránsito turístico.

Por último, según ha anunciado el portavoz, se contempla la prórroga del contrato municipal de eliminación de pintadas vandálicas en el conjunto histórico Albaicín-Centro con el objetivo de continuar las labores de limpieza y conservación del paisaje urbano patrimonial en una de las zonas de mayor valor histórico y turístico de la ciudad y en una clara apuesta del equipo de gobierno por proteger edificios patrimoniales y espacios públicos de actos incívicos.

"La eliminación profesional de estas pintadas no se puede realizar de cualquier manera, sino que exige de una atención muy profesional, empleando técnicas especializadas, respetuosas con la naturaleza del inmueble y compatibles con su conservación preventiva", ha precisado Saavedra, quien ha valorado el trabajo realizado en el último año para la limpieza de estas pintadas en entornos BIC.