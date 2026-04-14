Granada, Diputación e Iberia acuerdan nuevos horarios para mejorar la conexión aérea con Madrid

Imagen del encuentro entre la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, con el director general de Ventas Globales de Iberia, Víctor Moneo Ocaña. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial e Iberia han acordado nuevos horarios para la conexión aérea con Madrid que permitirán mejorar la llegada a la capital de España en franjas clave para el desarrollo de la provincia, además de reforzar las conexiones internacionales.

Así lo han señalado desde la Diputación en un comunicado, en el que detallan que el acuerdo se ha suscrito tras el encuentro mantenido este martes en Madrid por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, con el director general de Ventas Globales de Iberia, Víctor Moneo Ocaña.

Se trata de una reunión fruto de la petición formal que habían solicitado por carta Carazo y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, en la que trasladaban a la compañía la necesidad de reforzar y mejorar las conexiones ante un enlace estratégico para la provincia.

A PARTIR DE NOVIEMBRE

Como resultado del encuentro, se ha acordado una nueva oferta de horarios, con vigencia a partir del mes de noviembre, que permitirá la llegada a Madrid los martes, miércoles y jueves, a las 09,30 horas, dando respuesta así a una demanda clave para el tejido económico y social de la provincia y reforzando, además, su posicionamiento como destino estratégico nacional e internacional. Además, se mantiene el vuelo de los viernes y el de los lunes saldrá de Granada a las 09,15 horas.

Y es que, según valoran en el comunicado, esta mejora no solo fortalece la conexión directa con Madrid, sino que facilita las conexiones internacionales a través del aeropuerto de la capital de España. En este sentido, se amplían las posibilidades de enlace con destinos directos, algunos con dos o tres frecuencias diarias, como Miami, Nueva York, Buenos Aires o San Francisco, entre otros.

"El trabajo conjunto de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento va dando sus frutos", ha destacado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el avance y recuperación de conexiones y la mejora también de sus horarios y frecuencias tras las conversaciones mantenidas con Iberia para la temporada de invierno.

"Vamos a mejorar la conexión de primera hora, permitiéndonos también conectar con esas conexiones que son internacionales, especialmente con Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. Nuestra voluntad, así lo hemos expresado, es seguir trabajando para avanzar en la mejora de nuestras conexiones. Vamos a continuar colaborando juntos para ofrecer mejores horarios y mejores conexiones", ha enfatizado.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, ha calificado el encuentro de "un nuevo paso importante, tras meses de trabajo y escuchando tanto al sector turístico como al sector empresarial. Seguimos avanzando y apostando por mejorar las conexiones de nuestro aeropuerto", ha concluido.

Las tres partes han puesto de manifiesto su voluntad para seguir mejorando esta conexión y se han emplazado a seguir avanzando en este objetivo.