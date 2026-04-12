Granada firma un nuevo convenio con la RFAF para reforzar el fútbol sala en los Juegos Deportivos Municipales

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al presidente de la RFAF, Pedro Curtido, en la renovación de la alianza. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha firmado un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), representada por su presidente, Pedro Curtido, con el objetivo de reforzar la organización de la competición de fútbol sala dentro de los Juegos Deportivos Municipales.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el acuerdo renueva una colaboración institucional que permite seguir avanzando en la mejora de la calidad deportiva y organizativa de esta competición municipal, en la que actualmente participan alrededor de 1.800 deportistas.

Durante la firma del convenio, la alcaldesa ha destacado que se trata de "un convenio histórico que impulsamos desde la llegada de este equipo de gobierno al Ayuntamiento, y que hoy renovamos para seguir aunando esfuerzos entre la Federación Andaluza de Fútbol y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada".

En esta línea, Carazo ha subrayado que este acuerdo "ha permitido dar un salto de calidad importante a los Juegos Deportivos Municipales en la modalidad de fútbol sala, ya que los jóvenes que participan en la competición cuentan con prestaciones propias de cualquier futbolista federado".

"Gracias a este convenio, los deportistas disponen de mutualidad y asistencia médica, lo que refuerza la seguridad y la protección de todos los participantes, al tiempo que se mejora la organización de la competición con el apoyo técnico y arbitral de la Federación", ha apostillado la alcaldesa.

Además, la regidora granadina ha señalado que el acuerdo abre nuevas oportunidades deportivas para los jóvenes jugadores, puesto que "los participantes en los Juegos Deportivos Municipales pueden ser convocados por las selecciones provinciales o autonómicas, lo que supone un importante incentivo para seguir fomentando el talento deportivo desde la base".

En este sentido, para la primera edil, esta colaboración institucional demuestra la importancia de trabajar de forma coordinada con las federaciones deportivas para impulsar el deporte base en la ciudad.

"Granada cuenta con una extraordinaria cantera deportiva y con una enorme tradición en el fútbol sala, y este convenio nos permite seguir fortaleciendo las sinergias entre el Ayuntamiento y la Federación para ofrecer una competición cada vez más cuidada, más segura y de mayor calidad", ha afirmado.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que los Juegos Deportivos Municipales constituyen una de las principales herramientas de la Administración local para fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes granadinos, "promoviendo valores como el esfuerzo, la convivencia y el respeto dentro y fuera de las pistas".

"Seguiremos trabajando para que el deporte base siga creciendo en nuestra ciudad y para que Granada continúe siendo una ciudad comprometida con el deporte, con los jóvenes y con la promoción de hábitos de vida saludables", ha concluido.

Por su parte el presidente de la RFAF, Pedro Curtido este acuerdo supone "un salto de calidad grande para que los jugadores de las escuelas municipales tengan su mutualidad, estén dentro de la estructura federativa, que le demos cobijo y, sobre todo, apostar por el fútbol y fútbol sala aquí en Granada desde la responsabilidad que tenemos en la promoción del deporte base en los más jóvenes y agradezco al Ayuntamiento de Granada el que podamos ir de la mano".

Para concluir, el máximo dirigente federativo andaluz ha subrayado que "tenemos muchos futuros proyectos aquí en Granada con el Ayuntamiento para mejorar las instalaciones, el fútbol en la provincia y esperemos que prosperen muy pronto".