Granada hará sonar sus órganos históricos en favor de la paz junto a otras ciudades europeas

Presentación de la iniciativa europea ECHO for Peace. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada se sumará el próximo 25 de abril a la iniciativa europea ECHO for Peace, un proyecto impulsado por la European Cities of Historical Organs (ECHO) que conecta a distintas ciudades del continente a través de un mismo gesto simbólico: hacer sonar sus órganos históricos como mensaje común en favor de la paz, el entendimiento y la cultura compartida.

La participación de la ciudad, de la mano del Ayuntamiento de Granada, consolida su presencia en una red internacional que vincula patrimonio, música y cooperación europea.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha subrayado que "Granada vuelve a situarse en el mapa cultural europeo a través de una propuesta que trasciende lo artístico y se convierte en un acto de compromiso con los valores que definen a Europa".

"Formar parte de esta iniciativa junto a ciudades como Bruselas, Lovaina o Cracovia refuerza nuestra proyección exterior y evidencia que Granada es una ciudad preparada para liderar proyectos culturales de dimensión europea en el horizonte de 2031", ha dicho.

Por su parte, Juan María Pedrero, Director artístico de ECHO-Granada, ha señalado que "ECHO for Peace es una oportunidad única para visibilizar el patrimonio organístico de Granada dentro de un contexto europeo, pero también para conectar a nuestros jóvenes intérpretes con una red internacional de gran valor artístico y cultural".

"Hacer sonar estos instrumentos históricos de manera simultánea en distintas ciudades europeas tiene una enorme carga simbólica, ya que convierte la música en un mensaje común de paz y esperanza", ha subrayado.

La programación en Granada se desarrollará a lo largo de toda la jornada del sábado con tres conciertos en enclaves de especial valor histórico y artístico.

El primero tendrá lugar a las 12,30 horas en la Iglesia de Nuestro Salvador, en el Albaicín, con un repertorio de música barroca para órgano y cuerda que incluirá obras de Bach, Bruhns, Vitali y Vivaldi, interpretadas por un conjunto de jóvenes organistas e instrumentistas.

Ya por la tarde, a las 19,30 horas, el Monasterio de San Jerónimo acogerá un concierto centrado en la polifonía coral renacentista, a cargo del Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada y la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios, bajo la dirección de Juan Ignacio Rodrigo, con un programa que recorrerá composiciones de autores como Aguilera de Heredia, Byrd, Morales o Victoria.

La jornada culminará a las 21,00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un programa para órgano y cuerdas centrado en los siglos XIX y XX, que incluirá obras de Brahms, Franck o Rheinberger, ampliando así el recorrido histórico y estilístico de la propuesta musical.

El evento contará con la participación destacada de jóvenes músicos y organistas vinculados a los conservatorios de Granada y Málaga.

Con entrada libre hasta completar aforo, Granada invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada en la que la música se convierte en un vehículo de unión, memoria y futuro compartido, proyectando desde lo local un mensaje de alcance europeo.