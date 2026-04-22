Granada reivindica en el XI Festival de Música Antigua sus raíces musicales como puente entre culturas

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, la diputada provincial, Pilar Caracuel, el delegado de la Junta en Granada, David Rodríguez, y el organizador del festival, Aziz Samsaoui. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada se vuelve a situar en el centro del panorama cultural europeo con la celebración del XI Festival de Música Antigua (MAG 2026), una cita que reivindica el valor de las raíces musicales como motor de identidad, conocimiento y diálogo entre culturas.

Durante la presentación del evento celebrada este miércoles, el concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado el papel estratégico del festival: "Granada es tradición, es historia y es música. Este festival no solo recupera nuestro legado, sino que lo proyecta como un lenguaje común entre culturas. Es una herramienta fundamental para reforzar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando al mundo que somos un puente vivo entre pasado y presente".

Saavedra ha insistido además en la dimensión internacional del evento:"El MAG demuestra que la música antigua no es solo memoria, sino también futuro. A través de estas propuestas, Granada dialoga con el Mediterráneo, con América y con Oriente, construyendo una identidad cultural abierta, diversa y profundamente arraigada".

El festival ofrece un ambicioso programa que se desarrollará del 18 al 30 de mayo en espacios emblemáticos de la ciudad como el Auditorio Manuel de Falla, el Corral del Carbón, el Museo Casa de los Tiros o el Carmen de los Mártires, entre otros.

A lo largo de doce conciertos, el público podrá recorrer un viaje musical que abarca desde el canto gregoriano y la polifonía renacentista hasta las influencias del maqam árabe, la música sefardí o los sonidos de América Latina.

Formaciones como Carmina Terrarum, Ensemble Joan March, Nacho Laguna, Contratemps, Ditirambo, Layali Amanes o L'Incantari, entre otras, configuran un cartel que refleja la riqueza y diversidad de las tradiciones musicales antiguas. Especial atención merece el concierto de clausura 'Alhajas: puente entre culturas', que simboliza el espíritu del festival.

El delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, David Rodríguez ha puesto en valor que "el festival que hoy presentamos cuenta con el firme respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. De manera especial, quiero poner en valor la colaboración estratégica que mantenemos a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Estas ayudas son el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia artística y con proyectos que, como este, garantizan el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural de la más alta calidad y rigor histórico".

"Bajo el sugerente lema de este año, 'Raíces Musicales en el Mundo Antiguo', el festival nos propone una reflexión necesaria. El estudio de estas raíces es fundamental para entender el desarrollo de la música a lo largo de la historia y comprender las diversas tradiciones y estilos que han influido profundamente en la música que conocemos hoy", ha agregado.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que "este programa, que persigue acercar la cultura a los municipios de la provincia y a quienes no pueden desplazarse hasta la capital, llegará en esta edición a las localidades de Albuñuelas, Güevéjar, Salobreña, Cogollos Vega, Fuente Vaqueros, Albuñol y Huéscar".

Además, ha subrayado que "este año, damos un paso más, dotando a este festival de una dimensión educativa y derivando su contenido a centros educativos de la provincia, con lo que la música antigua se convierte también en un recurso formativo que permite al alumnado adentrarse en otras formas de entender la historia y el patrimonio".

Desde el 18 de mayo hasta el 7 de junio , Granada se convertirá en un gran escenario donde resonarán el canto gregoriano, las polifonías renacentistas y el esplendor del barroco temprano. El programa destaca por su carácter inclusivo e intercultural. Se podrá disfrutar de las actuaciones de agrupaciones de referencia como Speculum, con su propuesta 'Raíces de ida y vuelta', o el Cardamom Trio, que nos acercará a la música persa.

El organizador del festival Aziz Samsaoui, ha destacado que "el MAG nace con la vocación de ser un punto de encuentro entre culturas, un espacio donde descubrir que nuestras diferencias tienen raíces comunes. La música es ese río que conecta orillas aparentemente lejanas, y Granada es el lugar perfecto para ese encuentro".

Además, ha querido poner el acento en el carácter integrador del proyecto: "Este festival es una invitación a descubrir las raíces que compartimos. Granada fue un ejemplo histórico de convivencia entre culturas, y queremos recuperar ese espíritu a través de la música, creando un espacio de intercambio, aprendizaje y emoción".

El festival se extiende a la provincia con conciertos en distintos municipios, y refuerza su dimensión educativa a través del Festikids 2026, que incluye conciertos escolares y la VII edición del Premio de Interpretación de Música Antigua 'Falla, raíces y tiempo'. Esta iniciativa acerca el patrimonio musical a nuevas generaciones y fomenta la participación de estudiantes de toda la provincia.

El Festival de Música Antigua de Granada, organizado por la Asociación MAG y producido por Samsaoui Producciones, cuenta con la implicación, de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la UGR, del Ayuntamiento de Granada y la participación de Cegsa entre otros colaboradores