Gremio de Arte Sacro Sevilla: "El hilo de oro fino tendrá un precio desorbitado con aumento en encargos de hermandades"

Archivo - Imagen de archivo de una de una obra en exposición. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla ha informado que la producción de hilos de oro fino está paralizada debido a la inestabilidad internacional (guerras de Gaza, Irán y Ucrania, aranceles de Norteamérica, Irán, Groenlandia, Venezuela, etc.) y que los talleres tendrán problemas de suministros. Por tanto, una vez que se pueda volver a fabricar, "el hilo de oro fino tendrá un precio desorbitado que supondrá un gran aumento económico en los encargos de las hermandades".

Según ha informado la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla en un comunicado, ante esta circunstancia, la asociación ha destacado que los talleres se verán obligados a tener que renegociar con los clientes los precios de las piezas contratadas. "Queremos entender que esta inestabilidad y locura de los precios será temporal, pero necesitamos que el precio de los metales se estabilice en una horquilla que permita poder trabajar sin sustos o disgustos de cambios altos de precios".

Tras mantener reuniones con bordadores y representante de la única empresa española que fabrica hilos de oro fino, "nos hemos reunido con la Administración, que tiene que entender que esto es un sector estratégico". Así, "la Administración debería establecer cauces para que podamos seguir teniendo proveedores, solo tenemos uno en España".

Asimismo, "esto ha provocado una escalada de precios cuyo final se desconoce". Todo esto hace "inviable" poder adquirir materias de plata fina y plata fina dorada (oro fino).

Por último, la asociación ha asegurado que "nadie sabe cómo van a evolucionar los precios". Para ello, "estamos intentando resolver la situación y hablando con la empresa suministradora y con la administración buscando posibles soluciones". Por tanto, mientras se solucionan estos problemas, "apelamos a todos nuestros clientes a un entendimiento para llegar a acuerdos que permitan terminar los proyectos que se encuentran en marcha", ha concluido.