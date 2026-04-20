Los gruistas piden a la Junta que intermedie en su conflicto laboral con la patronal de la construcción de Córdoba

Un momento de la reunión entre los representantes sindicales de los gruistas y los responsables de la Junta (al fondo). - CCOO

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de grúas torre de Córdoba han pedido este lunes al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, "que intermedie en el conflicto" laboral que mantienen con la patronal de la construcción en Córdoba, Constructor, por la subida salarial que reclaman para este colectivo, que inició una huelga indefinida hace ya 52 días.

Según ha informado CCOO Córdoba en una nota nota, una amplia representación de los gruistas, que han estado acompañados por la secretaria general del sindicato en la provincia, Marina Borrego, y por el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, se han reunido con Molina y con las delegadas de Fomento y de Empleo de la Junta en Córdoba, María del Carmen Granados y María Dolores Gálvez, respectivamente, y les han expuesto "el origen y desarrollo del conflicto", surgido por la reclamación por parte del colectivo, de una mejora salarial.

Marina Borrego ha advertido que "este conflicto puede ser el germen de un conflicto mayor, que se extienda a otros colectivos de la construcción, cuando lo que están pidiendo es de justicia, porque los gruistas tienen una responsabilidad civil y penal que no tienen otros trabajadores en la obra".

En la última reunión entre la patronal y los trabajadores, auspiciada por el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), se acercaron posturas, pero, "aunque los gruistas han rebajado mucho sus pretensiones, pues pidieron 27 euros, la patronal no cede y mantiene un conflicto por solo nueve euros de diferencia", según ha añadido la responsable sindical.

Por su parte, el representante del colectivo de gruistas torre y delegado de UGT, Antonio Herencia, ha explicado a los responsables de la Junta que "lo que queremos es una mejora salarial. Nuestra última propuesta fue una subida de 27 euros y la patronal llegó a ofrecer 18 euros de subida".

Por su parte, tanto el delegado del Gobierno andaluz como las delegadas territoriales de Fomento y de Empleo, se han comprometido con los responsables sindicales a contactar con la patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, y tratar de mediar para que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.