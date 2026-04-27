Los gruistas se reúnen con la subdelegada en Córdoba y con los grupos del PSOE y Sumar en el Congreso

Un momento de la reunión de los gruistas y responsables sindicales con la subdelegada. - CCOO

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una representación de los operadores de grúas torre de Córdoba, acompañados por la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, se han reunido con la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Ana López, en la que le han expuesto la situación que viven, tras 62 días de huelga indefinida por la negociación de una subida salarial.

Según ha informado el sindicato en una nota, los gruistas, que también se han reunido este lunes en Madrid con el portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, y con el Grupo del PSOE en el Congreso, han explicado a la subdelegada que algunas empresas "vienen realizando desde el principio de la huelga prácticas que vulneran el derecho a huelga, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución", según ha recordado Quintana.

Entre las prácticas denunciadas por los sindicatos se encuentran "el uso de vehículos y grúas articuladas para realizar funciones" que no les corresponden, señalando el sindicalista que han "denunciado el uso de camiones grúa, grúas autopropulsadas e incluso de elevadoras de mudanzas", lo cual, "no solo supone una vulneración del derecho de huelga, sino que supone un riesgo para las personas que trabajan en las obras, porque el plan de riesgos no contempla el uso de estos medios para lo que los están usando".

Por ello, CCOO ha pedido a la subdelegada que medie ante la Inspección de Trabajo para que las denuncias que se han presentado hasta el momento sean atendidas a la mayor brevedad, aclarando, por su parte, Marina Borrego que "este conflicto no es por una cuestión económica, porque algunas empresas se están gastando 1.500 euros diarios en el alquiler de grúas autopropulsadas", es decir, que "en cuatro días habrán gastado más de lo que pedimos para un año para cada trabajador", por lo que ha instado a la patronal Construcor a "seguir negociando".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, se ha comprometido a interesarse por la situación de las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, por vulneración del derecho de huelga, y tratar de agilizarlas para garantizar el derecho a la huelga de los gruistas.

REUNIONES EN EL CONGRESO

Por su parte y según ha informado el PSOE en una nota, el diputado nacional socialista por Córdoba, Alberto Mayoral, ha recibido este lunes en el Congreso de los Diputados a representantes de los gruistas cordobeses en huelga, un colectivo de en torno a 60 trabajadores que suma ya "más de dos meses de lucha por unas condiciones laborales dignas".

Mayoral ha trasladado, en nombre del Grupo Socialista, el apoyo a una reivindicación que ha calificado como "justa, legítima y profundamente digna", y ha reclamado a la patronal Construcor que dé "un paso adelante, valiente y responsable" para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

"Estamos al lado de los trabajadores de la grúa. De quienes llevan más de 60 días defendiendo algo tan básico como que se reconozca su responsabilidad, su cualificación y sus derechos laborales", ha señalado el diputado cordobés.

Por su lado y según ha informado IU en una nota, la dirección provincial en Córdoba de dicha formación ha acompañado en el Congreso de los Diputados a los operadores de grúa torre de Córdoba, "para trasladar la situación que atraviesa el sector y respaldar sus reivindicaciones laborales, tras más de dos meses de huelga sin percibir ingresos".

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha defendido las "justas reivindicaciones" de los gruistas, destacando que reclaman "unas condiciones laborales dignas ante una patronal que no les escucha", a lo que se suma que "sus derechos, su capacidad de poder reclamar esas condiciones justas, están siendo vulnerados de forma flagrante por parte de la patronal cordobesa".

Todo ello lo han expuesto en una reunión con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, para trasladarle de primera mano la situación del conflicto, subrayando Pérez que van a "seguir apoyando a estos trabajadores, para que puedan llevar un salario justo a sus casas".