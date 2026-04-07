Guardia Civil refuerza la seguridad en Montefrío (Granada) tras atacar un hombre a tres vecinos con un hacha

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - ALMERÍA - Archivo

MONTEFRÍO (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene este martes en Montefrío (Granada) un dispositivo preventivo de seguridad para evitar incidentes y garantizar la convivencia, después de que este pasado lunes un hombre de 45 años atacara a tres vecinos con un hacha, siendo detenido poco después.

En el marco de este dispositivo de seguridad se produjo en la noche del lunes la detención de un hombre de 36 años por presunto delito de resistencia y desobediencia a los agentes, sin que hayan trascendido más altercados.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha determinado una motivación concluyente de lo sucedido. La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, señaló a Europa Press que la agresión se produjo "sin mediar palabra". No parece que el agresor esté empadronado allí y los vecinos no se explican qué ha podido motivar lo ocurrido.

La previsión es que el detenido permanezca este martes en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Con carácter preventivo, se ha reforzado la presencia policial en la localidad para prevenir cualquier alteración del orden público y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier conducta violenta o acto de hostilidad.

Además de las unidades de seguridad ciudadana presentes desde el momento en que ocurrieran los hechos, se ha reforzado el operativo con la presencia del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha a un hombre primero y posteriormente a las dos mujeres. Una de ellas fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Traumatología de Granada.

El presunto agresor fue localizado y detenido sobre las doce del mediodía en un paraje rural cercano a la localidad.