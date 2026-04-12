La Guardia de Jaén retrasa la Romería de San Sebastián al coincidir su fecha tradicional con las elecciones andaluzas

Archivo - Ermita de San Sebastián, en el alto de Allanadas. - AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN - Archivo

LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Romería de San Sebastián, en La Guardia de Jaén, se celebrará los días 23 y 24 de mayo, de modo que se retrasa una semana con respecto a su fecha tradicional, el tercer domingo de mayo, al coincidir con las elecciones al Parlamento de Andalucía.

Este cambio de fecha ha sido acordado entre el Ayuntamiento, la parroquia y la cofradía de patrón de la localidad, cuya romería transcurre en el alto de Allanadas, según ha indicado a Europa Press el alcalde, Juan Morillo.

El principal motivo de esta decisión es garantizar la seguridad, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil y Policía Local, "no podrían prestar servicio simultáneamente" tanto en la romería como en los distintos colegios electorales durante los comicios autonómicos del 17 de mayo.

"Primero contemplamos qué había el domingo siguiente. No había nada. Se consulta con la cofradía y con la parroquia, que, en principio, quieren celebrarla su día", ha explicado el regidor, quien ha añadido que desde el Ayuntamiento se trasladó entonces el "gran problema" relativo, sobre todo, a la seguridad.

En este sentido, ha recordado que "la Guardia Civil está en las mesas electorales de la provincia", al igual que los cinco policías locales de La Guardia de Jaén, donde hay siete mesas. "Rápidamente lo vieron y dijeron que lo mejor era trasladar la romería al domingo siguiente", ha señalado.

A ello ha sumado el alcalde el beneficio para el personal implicado en el desarrollo de los comicios, como funcionarios públicos, miembros de las mesas, interventores o apoderados, que no habrían podido disfrutar de la fiesta en torno al patrón de celebrarse el 17 de mayo.

"Estarían más tranquilos y la gente tampoco tendría que votar corriendo. Porque ese día, o votabas antes de irte a la romería o bajabas antes de tiempo para poder votar", ha comentado. De esta forma, según ha valorado, con este acuerdo para modificar la fecha se garantiza el correcto desarrollo de ambas citas.

Algo que será posible también gracias a las personas y empresas con las que se habían contratado servicios para las fiestas, como la instalación de carpas, orquestas o atracciones. "Dijeron que no había problema. Todo el mundo ha colaborado", ha destacado Morillo, quien ha apuntado que esta situación, con la necesidad de cambiar la celebración de la romería, no se había producido con anterioridad.