Güéjar Sierra se consolida como epicentro de deportes de naturaleza tras el éxito de sus I Jornadas de Montaña - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las I Jornadas de Montaña de Güéjar Sierra han concluido este fin de semana con un "rotundo éxito", marcado por la asistencia de más de 500 personas a las sesiones celebradas el viernes y sábado en la Sala Escénica, y la "profunda huella" que han dejado las intervenciones de figuras destacadas como la guía de montaña Rocío Monteoliva y el escalador Eneko Pou.

Así se recoge en un comunicado del ayuntamiento, donde el alcalde del municipio, José Robles, ha destacado que "esta primera edición ha cumplido con creces las expectativas de situar a Güéjar Sierra como referente del montañismo". La organización del evento --liderada por el ayuntamiento con la teniente de alcalde delegada de Deportes, Sonia Fernández, a la cabeza y el montañero local Marino Muñiz-- se vio incluso obligada a cambiar el espacio previsto apenas dos días antes debido al aluvión de inscripciones.

Durante su intervención, Rocío Monteoliva compartió su inspiradora trayectoria personal, marcada por los desafíos de abrirse camino en un entorno tradicionalmente masculino. Influenciada por su padre, pionero del montañismo andaluz, decidió abandonar su carrera como traductora en Alemania para regresar a Granada y dedicarse plenamente a la alta montaña.

"Tenía que marcar algún hito para que me tomaran en serio", ha explicado la granadina, recordando su logro de ser la primera mujer en descender con esquís de montaña la cara norte del Mulhacén.

Por su parte, Eneko Pou ha destacado su conexión especial con Sierra Nevada, un enclave que le impresionó desde su primera visita, cuando completó la travesía de los tresmiles. "Después bajé, hice el canuto central del Veleta y le cogí muchísimo cariño", ha relatado.

El alpinista también ha señalado que se encuentra en un momento vital enfocado a descubrir nuevos territorios pendientes: "Estoy aquí porque queríamos hacer un proyecto bonito. El tiempo no está acompañando, pero es un privilegio estar en Sierra Nevada y compartirlo con vosotros".

El éxito de estas jornadas no solo refuerza el posicionamiento de Güéjar Sierra como enclave para el montañismo, sino que también pone de manifiesto el creciente interés por este deporte y su capacidad para generar comunidad, inspiración y desarrollo local.

Desde la organización "ya se trabaja en futuras ediciones con el objetivo de consolidar el evento en el calendario andaluz, ampliando su programación y atrayendo a nuevas figuras del panorama nacional e internacional del deporte de montaña", según han manifestado Sonia Fernández y Marino Muñiz.