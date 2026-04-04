Güéjar Sierra (Granada) reúne a "la élite del alpinismo" en sus primeras Jornadas de Montaña

Cartel de las Jornadas de Montaña en la localidad granadina. - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Güéjar Sierra (Granada) acogerá los próximos 10 y 11 de abril sus primeras Jornadas de Montaña, una iniciativa que reunirá a "destacadas figuras del alpinismo y los deportes de montaña" en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, a partir de las 19,00 horas.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el alcalde, Jose Robles, ha valorado que esta propuesta "nace con vocación de continuidad en un pueblo donde se respira amor por la montaña". "En su puesta en marcha ha jugado un papel clave Marino Muñiz, guía de montaña y esquí que llegó en 1999 con la idea de quedarse unos días y hoy es un güejareño más", ha señalado.

"Muñiz es un aliado más para reforzar a Güéjar Sierra como un referente en los deportes de montaña y estas jornadas suponen un paso más en ese objetivo, con un cartel que refleja esa ambición", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Deportes, Sonia Fernández.

Así, la inauguración, el viernes, 10 de abril, correrá a cargo de Rocío Monteoliva, considerada "una de las mejores guías de alta montaña con independencia del género". Entre sus hitos destaca haber sido la primera mujer en descender con esquís de montaña la cara norte del Mulhacén.

Posteriormente, el sábado 11 será el turno de los hermanos Eneko e Iker Pou, "una de las cordadas más reconocidas del panorama internacional, nominados en seis ocasiones al prestigioso Piolet de Oro", ha subrayado Marino, artífice de la propuesta. Durante su intervención presentarán su proyecto 'Aúpa Pou. Una vida encordados', que incluirá una proyección audiovisual y un encuentro con el público.

Las jornadas tienen carácter gratuito, pero cuentan con aforo limitado, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de 'https://forms.gle/GKPokg8P4se5HyXJ9'. Con esta primera edición, Güéjar Sierra da el pistoletazo de salida a un evento "que aspira a consolidarse como una cita imprescindible para los amantes de la montaña".