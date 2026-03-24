Guías turísticos de Córdoba alertan de "la proliferación de elementos artificiales en fachadas de zonas protegidas"

Archivo - Una muestra de la ornamentación floral natural en el Patio de los Naranjos durante el mes de mayo. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Guías e Intérpretes de Patrimonio de Córdoba 'Inguiate' ha manifestado este martes su "preocupación ante la creciente presencia de flores de plástico en las fachadas de distintos puntos del casco histórico, una tendencia que desvirtúa la esencia de una ciudad reconocida internacionalmente por su cultura floral".

En una nota, la asociación ha advertido de que el legado de "la flor como parte de la identidad, de la historia y la forma de entender el espacio urbano", que es "fruto del trabajo y la dedicación de generaciones, no puede ni debe ser sustituido por elementos artificiales".

Desde 'Inguiate' han avisado de "la progresiva implantación de flores de plástico en fachadas, calles y establecimientos, especialmente en el entorno de la Mezquita-Catedral, que supone una pérdida de autenticidad y un empobrecimiento visual del entorno histórico". "Una tendencia que traslada al visitante una imagen distorsionada de Córdoba, alejada de su esencia y de aquello que precisamente la hace única", han señalado.

Al respecto, han aseverado que "el caso resulta especialmente preocupante en zonas de alta afluencia turística, donde los escasos vecinos que aún viven en la zona, además de los visitantes, esperan encontrar la imagen arquetípica de una ciudad que ha hecho de la flor natural uno de sus principales símbolos", a lo que han agregado que "la sustitución de esta tradición por soluciones decorativas artificiales no sólo rompe con la estética histórica, sino que también banaliza un patrimonio cultural profundamente arraigado".

Ante ello, 'Inguiate' ha hecho "un llamamiento al Ayuntamiento y demás administraciones, así como a empresarios y vecinos para preservar la autenticidad de Córdoba, apostando por el uso de elementos naturales y el mantenimiento de las tradiciones que han hecho de la ciudad un referente internacional".

Asimismo, han solicitado a las autoridades competentes que "estudien medidas que contribuyan a proteger la imagen del casco histórico, evitando prácticas que puedan degradar su valor patrimonial". Consideran que "la flor natural no es un mero elemento decorativo más de la ciudad, sino que es parte de su alma, algo a lo que Córdoba no puede renunciar puesto que es elemento esencial que la define".