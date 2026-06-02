Hacemos Córdoba alerta de que "la feria pierde su esencia por la falta de gestión del PP" y reclama una ordenanza

Calle de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital considera que la Feria de Nuestra Señora de la Salud "continúa perdiendo parte de su identidad" como consecuencia de "la falta de planificación y gestión del gobierno municipal del PP", a la vez que ha reclamado una ordenanza que "garantice su carácter abierto e inclusivo".

En una nota, el grupo ha expresado que "la Feria de Córdoba siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto, popular y acogedor para cualquier persona". Sin embargo, "cada vez se parece más a la feria de otras ciudades y está perdiendo aquello que la hacía diferente", ha señalado la coalición.

Hacemos ha reprochado que "durante esta edición se han vuelto a producir situaciones que dificultan el acceso a determinadas casetas y que ponen en cuestión el carácter integrador de la feria". "No podemos permitir que una persona encuentre obstáculos para entrar en una caseta por su vestimenta, su condición sexual o cualquier otra circunstancia personal", han remarcado, para defender que "la feria debe seguir siendo un espacio donde todo el mundo se sienta bienvenido".

La coalición ha recordado además que "el alcalde mantiene pendientes hasta 16 ordenanzas a las que se comprometió, entre ellas la de feria", una norma que consideran "imprescindible para garantizar derechos, establecer reglas claras y dar seguridad tanto a quienes disfrutan de la feria como a quienes participan en ella".

"Es incomprensible seguir sin una ordenanza de feria mientras el gobierno municipal acumula compromisos incumplidos", han advertido, para apostillar que "esa regulación no es un trámite menor: es la herramienta que debe garantizar derechos, convivencia y un modelo de feria inclusivo".

Desde Hacemos han reconocido "el trabajo que realizan colectivos y entidades sociales para hacer de la feria un espacio más inclusivo". "Si hoy existen iniciativas que promueven la igualdad, la diversidad y la prevención de agresiones es gracias, en gran medida, al compromiso de los colectivos sociales", han aseverado, para señalar que "el Ayuntamiento debería implicarse mucho más en estas políticas y asumir plenamente sus responsabilidades".

"MÁS SOSTENIBLE Y MEJORES SERVICIOS"

La coalición considera que "la falta de planificación también afecta a cuestiones fundamentales para el futuro del recinto ferial", porque ven "necesario una feria más sostenible, con mejores servicios y con medidas que permitan recuperar el número de casetas que se ha ido perdiendo durante los últimos años". "No basta con ampliar algunas de las existentes para ocultar los espacios vacíos", han advertido.

Asimismo, han reclamado "una mejora del transporte público durante los días de feria, especialmente para la periferia". "Hay que reforzar Aucorsa con más personal y más autobuses, más líneas, ampliar horarios y garantizar que cualquier vecino pueda llegar al recinto en igualdad de condiciones, viva donde viva", han explicado.

Igualmente, la coalición ha recordado la agresión sufrida por uno de los puestos de comida durante la feria, trasladando de nuevo su "solidaridad y apoyo" a las personas afectadas, y confiando en que "hechos de este tipo no vuelvan a repetirse".

Por todo ello, Hacemos ha reclamado al alcalde que "empiece desde este momento a trabajar en la próxima edición de la feria". "Es el momento de aprobar la ordenanza de feria y cumplir los compromisos pendientes", han trasladado, para subrayar que "Córdoba merece recuperar una feria que sea fiel a su historia, a sus tradiciones y a su carácter abierto y popular, garantizando derechos y convivencia para toda la ciudadanía".