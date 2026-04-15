Hacemos Córdoba exige un "plan de choque real" para acabar con el "colapso" del padrón municipal

Archivo - El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que reclamará en el Pleno de este jueves la puesta en marcha de un plan de choque "real" que permita resolver los "graves retrasos" en el padrón municipal, una situación que califican de "insoportable" y que está afectando directamente a la ciudadanía.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, desde la coalición de izquierdas han afeado que "lejos de ser un problema puntual, estamos ante un fallo estructural que se ha cronificado durante todo el mandato", provocando que "numerosos vecinos" no puedan acceder a ayudas ni completar trámites básicos. "Estamos hablando de derechos que se están viendo bloqueados por una gestión deficiente", han advertido.

Al hilo, Hacemos Córdoba ha criticado que los anuncios realizados por el Partido Popular no han tenido reflejo en la realidad. "Se prometieron soluciones que nunca han llegado, mientras los expedientes se acumulan durante meses", han señalado, apuntando directamente a "la incapacidad del equipo de gobierno para dar respuesta a un servicio esencial".

"Es especialmente grave que ni siquiera se rindan cuentas en los espacios donde deben hacerlo", han afirmado, en referencia a la ausencia de la responsable del área en la comisión informativa "donde debía abordarse esta problemática".

En contexto, el grupo municipal exigirá conocer con detalle el estado actual del padrón, "incluyendo el número de expedientes pendientes, los plazos reales de tramitación y las medidas adoptadas hasta ahora". "La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando y cuándo se va a solucionar", han sostenido.

Asimismo, reclamarán actuaciones inmediatas como el refuerzo de personal y la reorganización del servicio "para garantizar una tramitación ágil". "No valen más excusas ni anuncios vacíos, hace falta actuar de manera decidida", han subrayado.

Además, desde Hacemos Córdoba han concretado que el Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido de retrasos que pueden alcanzar hasta once meses y ha señalado la necesidad de aplicar el silencio administrativo positivo en estos casos, algo que consideran "una evidencia más de la gravedad del problema".

Finalmente, la coalición ha criticado que "la mala gestión del Partido Popular no solo bloquea servicios básicos, sino que acaba trasladando sus consecuencias a quienes más lo necesitan", y ha advertido de que seguirá llevando este asunto a los órganos municipales hasta que se adopten "soluciones efectivas".