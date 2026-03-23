Archivo - Playas de Gualchos en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS - Archivo

GUALCHOS (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en la tarde del sábado en aguas de la costa de Gualchos-Castell de Ferro, después de que otros cuatro cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en la última semana.

El rescate de este último cuerpo se produjo en torno a las 20,00 horas por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil tras recibir un aviso de que había una persona flotando en el agua, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La víctima ha sido hallada en un avanzado estado de descomposición, de modo que la autopsia será determinante para conocer las causas de la muerte e intentar identificar a este varón, del que no han trascendido más datos.

Con este son cinco los cadáveres localizados en esta franja del litoral granadino en la última semana, los tres primeros en la madrugada del pasado 15 de marzo en un contexto que "posiblemente estaba vinculado a la llegada de una embarcación a la playa de Cambriles", según señaló en ese momento el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

El pasado viernes fue rescatado otro cadáver, también en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lújar, donde fue localizado por un vecino que pasaba por la zona.