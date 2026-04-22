Localizado el cadáver del joven precipitado desde un puente al río Guadalquivir en Montoro (Córdoba)

MONTORO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han hallado, entre las 14,00 y las 15,00 horas de este miércoles, el cadáver del joven de 31 años que el lunes se precipitó al río Guadalquivir desde un puente de la localidad cordobesa de Montoro.

Según han informado fuentes de la investigación, los efectivos han localizado el cuerpo sin vida en una zona próxima a donde cayó, tras lo cual se ha activado el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

En las labores de búsqueda han trabajado agentes de Seguridad Ciudadana de la Benemérita, además de los GEA, un helicóptero y la colaboración de Protección Civil y Policía Local, entre otros efectivos, como los bomberos del Consorcio Provincial que han estado en los primeros momentos.

Desde la tarde del lunes se activó el dispositivo y la alcaldesa, Dolores Amo, ha expresado que son "horas duras", después de que "desde el primer momento se intentó auxiliar por parte de la Policía Local y equipos médicos" al joven. "Desde entonces, las labores de búsqueda y socorro han sido constantes y muy coordinadas", ha aseverado.