Hallan calcinado el vehículo en el que se dieron a la fuga los autores del ajuste de cuentas en Huelma (Jaén)

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en una image de archivo atendiendo a los medios - JUAN DE DIOS ORTIZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado calcinado el vehículo en el que se dieron a la fuga los autores del tiroteo de esta pasada madrugada en Huelma (Jaén). Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, que ha elevado de cuatro a cinco el número de personas heridas por arma de fuego, dos de ellas "bastante graves".

El vehículo ha aparecido calcinado en un intento de borrar cualquier tipo de huella que lleve a la identificación de los autores del tiroteo. Fernández, en declaraciones a los medios, ha indicado que la investigación "se está desarrollando con mucha rapidez" por parte de la Guardia Civil.

Fernández ha confirmado que el suceso parece estar relacionado por el enfrentamiento abierto entre dos clanes, Los Lateros y Los Saules, por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025.

Estos hechos se barajan en el origen del ajuste de cuentas de Huelma se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada almeriense de Puente del Río, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

En aquel momento el enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta, y murió poco después a consecuencia de las heridas.

El caso sigue abierto y sin haber detenido al autor del crimen. Este, según Fernández, parece ser el origen del ajuste de cuentas con arma de fuego registrado esta pasada madrugada en Huelma y que se ha saldado con cinco personas heridas.

Fernández ha apuntado que tras hablar con la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, se ha acordado celebrar en "los próximos días" una junta local de seguridad para abordar lo ocurrido. En este punto, el subdelegado ha explicado que se va a esperar a celebrarla para "no interferir en la investigación" y porque "a pesar de ser un hecho evidentemente grave, es un hecho puntual".

Sobre los autores, Fernández ha manifestado que "son varias personas las que han llegado, han atacado y han huido".

El suceso ha tenido lugar en la calle Rocabril, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

Los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga y la Guardia Civil mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.