Herido un camionero al salirse de la vía en la A-92 y quedar atrapado en Víznar (Granada)

Accidente de un trailer en la A-92, a la altura de Víznar (Granada) - DGT

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido tras salirse de la vía con el trailer con el que circulaba por la A-92, a la altura de Víznar (Granada), y del que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos, según han detallado a Europa Press fuentes del 112.

El accidente se ha producido sobre las 2,40 horas de este viernes en el kilómetro 252 de la vía. Hasta allí se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, los servicios sanitarios y también se ha alertado a Mantenimiento de Carreteras.

Una vez rescatado del interior de la cabina, al tener una pierna atrapada, el herido ha sido trasladado al Hospital de Neurotraumatología de la capital granadina.

El camión accidentado ha quedado ocupando una parte del carril izquierdo de la vía en sentido Almería que ha sido cerrado hasta que se proceda a su retirada, lo que ha complicado la circulación en este punto de la vía, según ha informado la DGT a través de sus redes sociales.