Herido grave un hombre tras una colisión de una moto y una furgoneta en el túnel de La Herradura en Almuñécar (Granada)

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad y trasladado finalmente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves tras la colisión que ha tenido lugar este jueves, 2 de abril, entre una moto y una furgoneta en el túnel de La Herradura, en Granada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se produjo durante la pasada jornada sobre las 11,30 horas, momento en el que la sala de emergencias recibió el aviso de una colisión entre una moto y una furgoneta en la N-340 a la altura de Almuñécar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos y sanitarios del 061, que tuvieron que acudir en helicóptero para facilitar el traslado del herido hasta el referido centro hospitalario.

La vía tuvo que ser cortada por completo debido al accidente, por lo que fue habilitado un desvío alternativo por la A-7.