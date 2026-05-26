Herido tras precipitarse cuando cambiaba un foco en el polideportivo de Villanueva del Arzobispo (Jaén)

Helicóptero del 061/Archivo - 112

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 53 años ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital Neurotraumatológico, en Jaén capital, después de caerse desde una plataforma elevadora desde la que estaba intentando cambiar un foco del polideportivo municipal de Villanueva del Arzobispo.

Fuentes municipales han apuntado a Europa Press que los primeros en atender al trabajador herido fueron los servicios sanitarios del centro de salud. Desde allí mismo, se avisó al 061 para que se encargaran del traslado a un centro hospitalario y así evaluar el alcance de las lesiones.

El accidente ha tenido lugar pasadas las 13,00 horas. Desde el 112 se ha indicado que ellos no han coordinado esta emergencia, sino que a las 14,10 horas han recibido una llamada del 061 para que dieran aviso a la Policía Local y así facilitar el aterrizaje del helicóptero así como el traslado del paciente.

Además del aviso a Policía Local, desde el 112 se ha dado traslado a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil.